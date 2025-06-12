Певцов: закрепление идеологии в Конституции РФ найдет отражение в кино

«Идеология обязательно должна быть определена в Конституции РФ. Наши деды, прадеды и пращуры умирали не за свои права и свободы, а за веру в царя и отечество. Или, можно сказать, за веру в семью и отечество. Когда в Конституции РФ будет указано, что основное и главное в жизни российского человека, тогда, очевидно, многое поменяется. Все, что будет связано с массовым просмотром спектаклей, фильмов, сериалов, все будет подчинено именно этой идеологии», — сказал он.