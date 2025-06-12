Адвокат Михаила Ефремова объяснил внесение актера в базу «Миротворца»

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, объяснил внесение артиста в базу украинского сайта «Миротворец» (по решению суда запрещен в России), о чем стало известно накануне.
На вопрос aif.ru, почему Ефремова внесли в списки, Падалко ответил коротко: «Потому что он русский человек».
На сайте «Миротворца» отмечается, что причиной внесения актера в базу стала поддержка им специальной военной операции на Украине, в том числе информационная.
Напомним, Ефремов четыре года отбывал наказание в Алексеевской колонии в Белгородской области после ДТП со смертельным исходом. 9 апреля 2025 года он вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.
В базу «Миротворца» Ефремова внесли, когда он еще находился в колонии.