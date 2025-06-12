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Адвокат Михаила Ефремова объяснил внесение актера в базу «Миротворца»

На сайте указывается, что причиной внесения актера в базу стала поддержка им специальной военной операции на Украине
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, объяснил внесение артиста в базу украинского сайта «Миротворец» (по решению суда запрещен в России), о чем стало известно накануне.

На вопрос aif.ru, почему Ефремова внесли в списки, Падалко ответил коротко: «Потому что он русский человек».

На сайте «Миротворца» отмечается, что причиной внесения актера в базу стала поддержка им специальной военной операции на Украине, в том числе информационная.

Напомним, Ефремов четыре года отбывал наказание в Алексеевской колонии в Белгородской области после ДТП со смертельным исходом. 9 апреля 2025 года он вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

В базу «Миротворца» Ефремова внесли, когда он еще находился в колонии.