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Михаила Ефремова внесли в списки экстремистского сайта «Миротворец»

В качестве причины указано положительное отношение к действиям России на Украине и информационная поддержка специальной военной операции
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский актер Михаил Ефремов внесен в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

В качестве причины на сайте указано положительное отношение к действиям России на Украине и «информационная поддержка» специальной военной операции.

Отмечается, что Ефремов, которого в 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил к лишению свободы за гибель человека в ДТП, «отбывает наказание в Белгородской области».

Между тем Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил прошение Ефремова об УДО. Как рассказал ТАСС режиссер Сергей Кальварский, предстоящей зимой планируется начать съемки нового сериала с Ефремовым в главной роли.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.