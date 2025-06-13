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Асмус, актеры из «Слова пацана», Цыпкин: звезды на премьере сериала

Как прошла премьера сериала «Высокой сезон», смотрите в репортаже Кино Mail

В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Высокий сезон» режиссера Стаса Иванова. Постановщик презентовал проект вместе с исполнителями главных ролей: Павлом Поповым, Анной Завтур, Артуром Бесчастным, Юрием Насоновым, Сиу Нгуеном и Фролом Фроловым. Также на презентацию приехали вьетнамские актеры: Донг Ань Куинь и Суан Фук.

Павел Попов и Анна Завтур на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба
Павел Попов и Анна Завтур на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба
Кристина Асмус на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба
Кристина Асмус на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба
Рузиль Минекаев с женой Азизой
Рузиль Минекаев с женой АзизойИсточник: Пресс-служба
Ярослав Могильников
Ярослав МогильниковИсточник: Пресс-служба
Дмитрий Власкин и Анна Бегунова на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба
Дмитрий Власкин и Анна Бегунова на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба
Ангелина Стречина и Илья Малаков на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба
Ангелина Стречина и Илья Малаков на премьере сериала «Высокой сезон», фото: пресс-служба

В центре сюжета сериала — молодая пара Миши (Павел Попов) и Ани (Анна Завтур). Они отправляются в отпуск на побережье Вьетнама. Жизнь влюбленных меняется после того, как Аня встречает своего бывшего Сашу Сахара (Артур Бесчастный), которого она считала мертвым.

После этой встречи героиня исчезает. Миша, понимая, что местная полиция безразлично относится к пропаже девушки, решает сам отправиться на ее поиски. Однако он не представляет, что это затянет его в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

Сериал «Высокий сезон» зрители могут посмотреть в онлайн-кинотеатрах Start и Okko.