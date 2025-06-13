В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Высокий сезон» режиссера Стаса Иванова. Постановщик презентовал проект вместе с исполнителями главных ролей: Павлом Поповым, Анной Завтур, Артуром Бесчастным, Юрием Насоновым, Сиу Нгуеном и Фролом Фроловым. Также на презентацию приехали вьетнамские актеры: Донг Ань Куинь и Суан Фук.
Гостями премьеры стали российские звезды, среди которых были Кристина Асмус, Рузиль Минекаев с женой Азизой, Александр Цыпкин, Владимир Канухин, Юлия Топольницкая, Никита Волков, Ярослав Могильников, Ангелина Стречина с мужем Ильем Малаковым, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин и другие.
В центре сюжета сериала — молодая пара Миши (Павел Попов) и Ани (Анна Завтур). Они отправляются в отпуск на побережье Вьетнама. Жизнь влюбленных меняется после того, как Аня встречает своего бывшего Сашу Сахара (Артур Бесчастный), которого она считала мертвым.
После этой встречи героиня исчезает. Миша, понимая, что местная полиция безразлично относится к пропаже девушки, решает сам отправиться на ее поиски. Однако он не представляет, что это затянет его в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.
Сериал «Высокий сезон» зрители могут посмотреть в онлайн-кинотеатрах Start и Okko.