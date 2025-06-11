Российская актриса Полина Ауг снялась в клипе лидера Rammstein Линдеманна

Российская актриса Полина Золотухина, известная как Полина Ауг, снялась в новом клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
29-летняя россиянка исполнила главную роль. Видеоролик снят в типичном для музыканта стиле — с обилием крови и откровенных сцен.
Ауг родилась в Санкт-Петербурге. В российском кино она сыграла роль Геллы в последней экранизации фильма «Мастер и Маргарита».
Ранее суд в РФ обязал Тилля Линдеманна выплатить ₽67 млн за отмененный концерт.
Музыкант должен был выступить в августе 2021 года на фестивале «Макларин за родину», но отменил концерт, а выплаченные заранее деньги не вернул.