Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Гогунского высказался об отношении актера к женщинам

Отец актера Гогунского связал его заявления о женщинах с плохим воспитанием
Виталий Гогунский на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Виталий Гогунский на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба

Отец актера Виталия Гогунского прокомментировал скандальные высказывания звезды сериала «Универ» о женщинах. Его слова публикует Super.ru.

«Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил такое в интервью]», — предположил отец артиста.

В интервью журналистке Ксении Собчак Гогунский сказал, что женщина не может находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его мнению, во время менструации женщине не стоит портить настроение другим членам семьи, поэтому нужно находиться в отдельной комнате. Артист также рассказал, что при знакомстве с девушкой проверяет в эскорт-агентствах, «летает ли она за деньги».

Ранее Гогунский объяснил свои резонансные заявления. Он сообщил, что видеть женщину в хорошем настроении — это его мечта.