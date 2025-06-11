Отец Гогунского высказался об отношении актера к женщинам

В интервью журналистке Ксении Собчак Гогунский сказал, что женщина не может находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его мнению, во время менструации женщине не стоит портить настроение другим членам семьи, поэтому нужно находиться в отдельной комнате. Артист также рассказал, что при знакомстве с девушкой проверяет в эскорт-агентствах, «летает ли она за деньги».