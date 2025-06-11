Сэм Асгари рассказал, как брак с Бритни Спирс повлиял на его актерскую карьеру

Несмотря на развод, Асгари не жалеет о времени, проведенном с певицей. Он подчеркивает, что они с Бритни познакомились на съемочной площадке и изначально были коллегами: «Мы встретились на съемках. Мы познакомились как коллеги». Сегодня Сэм благодарен за этот опыт: он помог ему не только в профессии, но и в личностном росте.