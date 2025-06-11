Сэм Асгари рассказал, как брак с Бритни Спирс повлиял на его актерскую карьеру

Бывший муж Бритни Спирс — актер и фитнес-тренер Сэм Асгари — откровенно рассказал, как роман с поп-звездой повлиял на его карьеру. В беседе с Page Six он признал: «Не буду врать — это сыграло мне на руку. Когда ты находишься в настолько публичных отношениях, это становится твоей платформой».
Асгари начал путь в шоу-бизнесе еще до знакомства с Бритни, но участие в ее клипе «Slumber Party» в 2016 году стало его первым большим появлением.
«Я и до этого много работал, но после таких отношений тебе приходится доказывать вдвойне больше», — отметил он.
Однако, по словам Сэма, слава имела и обратную сторону. Его часто не воспринимали всерьез как актера: «Люди смотрели на меня и спрашивали: “А мы можем представить его в роли такого-то персонажа?” Это заставляло меня трудиться еще усерднее, чтобы доказать: я чего-то стою».
Асгари вспоминает, что его воспринимали скорее как тренера или случайного персонажа из светской хроники, чем как профессионального артиста.
Сэм также признался, что отказался от ряда модельных предложений, потому что хотел быть «максимально уважительным» к Бритни. Он стремился не давать поводов для сплетен и придерживался осторожной публичной позиции: «Я по-прежнему работал официантом и продолжал развивать свой фитнес-бизнес, чтобы сохранять финансовую независимость».
Несмотря на развод, Асгари не жалеет о времени, проведенном с певицей. Он подчеркивает, что они с Бритни познакомились на съемочной площадке и изначально были коллегами: «Мы встретились на съемках. Мы познакомились как коллеги». Сегодня Сэм благодарен за этот опыт: он помог ему не только в профессии, но и в личностном росте.