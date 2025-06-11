Юлия Снигирь показала в личном блоге фото, которые сделала Полина Цыганова, дочь Евгения Цыганова. На первом снимке актриса была запечатлела со своим супругом.
Они сидели на стульях. Цыганов наклонился к Снигирь и что-то шептал ей на ухо. Супруги выбрали парные наряды.
Звезда фильма «Батя. Дед» надел белый костюм и белую футболку, а его жена — белые брюки-палаццо, бежевую блузку и соломенную шляпу. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Свой образ звезда сериала «Танго на осколках» дополнила золотыми круглыми сережками.
Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились на съемках фильма «С чего начинается Родина» в 2014 году. Спустя два года у пары родился сын Федор, а еще через три они официально стали мужем и женой. У Цыганова есть семеро детей от актрисы Ирины Леоновой.
Ранее Юлия Снигирь показала, как отдыхает с Евгением Цыгановым в Италии.