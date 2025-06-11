Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились на съемках фильма «С чего начинается Родина» в 2014 году. Спустя два года у пары родился сын Федор, а еще через три они официально стали мужем и женой. У Цыганова есть семеро детей от актрисы Ирины Леоновой.