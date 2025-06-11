Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Снигирь показала фото с Евгением Цыгановым, сделанное его старшей дочерью

Актриса позировала в белоснежном наряде

Юлия Снигирь показала в личном блоге фото, которые сделала Полина Цыганова, дочь Евгения Цыганова. На первом снимке актриса была запечатлела со своим супругом.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, фото: соцсети
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, фото: соцсети

Они сидели на стульях. Цыганов наклонился к Снигирь и что-то шептал ей на ухо. Супруги выбрали парные наряды.

Юлия Снигирь, фото: соцсети
Юлия Снигирь, фото: соцсети

Звезда фильма «Батя. Дед» надел белый костюм и белую футболку, а его жена — белые брюки-палаццо, бежевую блузку и соломенную шляпу. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Свой образ звезда сериала «Танго на осколках» дополнила золотыми круглыми сережками.

Юлия Снигирь, фото: соцсети
Юлия Снигирь, фото: соцсети

Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились на съемках фильма «С чего начинается Родина» в 2014 году. Спустя два года у пары родился сын Федор, а еще через три они официально стали мужем и женой. У Цыганова есть семеро детей от актрисы Ирины Леоновой.

Ранее Юлия Снигирь показала, как отдыхает с Евгением Цыгановым в Италии. 