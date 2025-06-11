Дочь Оззи Осборна заподозрили в неудачной пластике со словами «страшно смотреть»

«Страшно смотреть. Не знаю, что она сделала, но она полностью изуродовала свое лицо!», «Будто 71, а не 41», «Ужасная пластическая операция», «Похоже, она тоже была на “Оземпике”», «Еще одна некогда красивая молодая леди, испортившая свою внешность», «Она должна подать в суд на врача», — заявили юзеры.