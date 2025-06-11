Кэти Перри раскритиковали в сети из-за наряда медведя на прогулке

40-летнюю исполнительницу запечатлели во время похода с четырехлетней дочерью в луна-парк в Сиднее, Австралия. Она предстала перед камерами в мешковатом коричневом комбинезоне с ушами, белой бейсболке и черных солнцезащитных очках. Также звезда надела через плечо сумку бренда Balenciaga в спортивном стиле и серые кроссовки Nike.