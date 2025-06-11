В сети появились снимки 52-летней Гвинет Пэлтроу в купальнике без фотошопа

Папарацци сняли 52-летнюю звезду «Железного человека» отдыхающей на яхте у побережья острова Капри, Италия. Так, знаменитость предстала перед камерами в слитном купальнике черного цвета и солнцезащитных очках. При этом на размещенных кадрах видно, что Пэлтроу уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа.