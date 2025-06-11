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Мадонна снялась в прозрачной майке без бюстгальтера

Артистка поделилась откровенными фото из спальни

Американская певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) поделилась откровенными фото из спальни. Соответствующие кадры появились на ее странице в соцсети.

Мадонна / фото: соцсети
Мадонна / фото: соцсети

Так, 66-летняя исполнительница снялась в облегающей прозрачной майке и кружевных трусах с красным бантом, отказавшись при этом от бюстгальтера. Кроме того, она надела чулки, сделала макияж с акцентом на нюдовую помаду, а в качестве украшений выбрала массивное золотое кольцо.

«Люби свою кожу», — подписала звезда пост, который набрал 208 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Мадонна кардинально сменила имидж. Тогда артистка поделилась фото, на которых предстала перед камерой с черными вьющимися волосами.