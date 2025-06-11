Мадонна снялась в прозрачной майке без бюстгальтера

Так, 66-летняя исполнительница снялась в облегающей прозрачной майке и кружевных трусах с красным бантом, отказавшись при этом от бюстгальтера. Кроме того, она надела чулки, сделала макияж с акцентом на нюдовую помаду, а в качестве украшений выбрала массивное золотое кольцо.