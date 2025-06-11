Дочь Анджелины Джоли заметили с кольцом на безымянном пальце

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захару папарацци поймали во время свидания. Они обратили внимание на одну деталь: кольцо с бриллиантом на безымянном пальце 20-летней наследницы актеров. Выйдя из ресторана в Лос-Анджелесе, девушка села в автомобиль, за рулем которого сидел ее предполагаемый бойфренд.
Эта деталь тут же спровоцировала слухи о помолвке девушки с ее вероятным избранником. Как отмечает Page Six, им стал Элайджа Купер, который учится на актера в Атланте. У него даже имеется свой бренд одежды.
Пока звездная мама не подтверждала помолвку дочери. Как известно, Анджелина удочерила Захару в 2005 году в Эфиопии. Девочке тогда было всего полгодика. Помимо Захары у Джоли и Питта пятеро детей — Мэддокс, Пакс, Шайло и двойняшки Вивьен и Нокс. Трое старших детей — приемные, младшие — биологические.
Кстати, Анджелине Джоли исполнилось 50 лет. Одна из самых известных и востребованных актрис современности уже давно не посещает шумные вечеринки, и свою важную дату она отметила в максимально камерной обстановке. Как рассказал инсайдер People, Энджи скромно посидела за столом со своими шестерыми детьми.
Ранее сообщалось, что приемный сын Анджелины Джоли попал в очередной скандал.