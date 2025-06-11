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Актер Юрий Назаров о текущей ситуации в России: «У нас Советский Союз жив!»

Народный артист России Назаров заявил, что в России сохранился Советский Союз
Юрий Назаров
Юрий НазаровИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Народный артист РФ Юрий Назаров высказался о текущей ситуации в России. Его слова передает NEWS.ru в своем Telegram-канале.

«У нас Советский Союз жив. Нас по Москве возят армяне, грузины и киргизы. Советский Союз жив! Украиной правит еврей, это тоже…» — сказал Назаров.

Актер также заявил, что уехавшие из России артисты — Алла Пугачева и Чулпан Хаматова — совершили предательство, поскольку сделали выбор не в пользу родины, когда покинули страну. Кроме того, Назаров охарактеризовал знаменитостей фразой: «Они без корней: их носит туда-сюда». Помимо этого артист добавил, что с Запада в Россию идет «много вранья».

В июле 2024 года актер возмутился, что у современной молодежи «полный маразм в голове» из-за западной идеологии. Он посоветовал молодежи учиться и напомнил о трудах Фридриха Энгельса. Назаров также назвал западный мир рабовладельцами. По его словам, именно из-за «цивилизованного мира» произошла блокада Ленинграда, и там же развилось террористическое движение ку-клукс-клан.