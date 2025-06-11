Актер Юрий Назаров о текущей ситуации в России: «У нас Советский Союз жив!»

Актер также заявил, что уехавшие из России артисты — Алла Пугачева и Чулпан Хаматова — совершили предательство, поскольку сделали выбор не в пользу родины, когда покинули страну. Кроме того, Назаров охарактеризовал знаменитостей фразой: «Они без корней: их носит туда-сюда». Помимо этого артист добавил, что с Запада в Россию идет «много вранья».