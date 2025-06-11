Анна Заворотнюк раскрыла причину, по которой планирует купить квартиру за границей

При этом основной заработок Анне, по всей видимости, сейчас приносит ее блог, в котором в данный момент почти полмиллиона подписчиков. Девушка активно его развивает и ежедневно публикует контент. В частности, Анна регулярно отвечает на вопросы своей аудитории.