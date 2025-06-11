Михалков представил первую премьеру в своем обновленном театре

«Это первый спектакль в новом театре, — отметил Михалков. — Хотели сказать реально важную вещь: самое главное — это что с людьми делают страх и ложь». При этом режиссер добавил, что пока сложно оценить, удалась ли эта постановка. «Утешаю себя фразой Саши Адабашьяна, которую мы использовали на всех съемках: “Что получилось, то и хотели”, — пошутил Михалков.