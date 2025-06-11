Михалков представил первую премьеру в своем обновленном театре

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова» показывает первую премьеру в отремонтированном здании на Поварской, 33 в Москве. Спектакль «Перед рассветом» в постановке художественного руководителя театра — Никиты Михалкова представил зрителям сам режиссер.
«Это первый спектакль в новом театре, — отметил Михалков. — Хотели сказать реально важную вещь: самое главное — это что с людьми делают страх и ложь». При этом режиссер добавил, что пока сложно оценить, удалась ли эта постановка. «Утешаю себя фразой Саши Адабашьяна, которую мы использовали на всех съемках: “Что получилось, то и хотели”, — пошутил Михалков.
В основе спектакля девять сцен из произведения Берхольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Режиссер связывает сцены в единую историческую канву, соединяя их зонгами-интермедиями на мотив «Бараньего марша» Брехта". Девять сцен — это девять рассказов об обычных жителях Германии времен Третьего рейха, разных профессий, разных социальных групп и возрастов.
В команде Никиты Михалкова над спектаклем работали сценограф Юрий Купер, хореограф Сергей Землянский, композитор Павел Акимкин, ассистент режиссера Андрей Левицкий. В спектакле заняты артисты труппы, среди которых Александр Кижаев, Полина Шустарёва, Владимир Кочетков, Владислав Хитрик и другие.
Новый театр открылся в Москве 27 марта этого года. Как сообщается в материалах правительства Москвы, проект реставрации мастерской был разработан по решению мэра Москвы. Работы начались в 2021 году и завершились в марте 2025 года. Пространство театра позволяет проводить экспериментальные постановки, фестивали, концерты, показы фильмов, презентации и конференции.