12 июня 2025 года на экраны выходит семейная комедия «Артек. Сквозь столетия» — сиквел картины «Артек. Большое путешествие». В первой части в лагере появляется четверка ребят с разными проблемами: Елисей (Даниил Муравьев-Изотов) и Николетта (Лиза Анохина) переживают разлад между родителями, Ярик (Алексей Онежен) сталкивается с непониманием отца, а Рома (Даниил Большов) не может справиться с горем после гибели папы-летчика. Пути героев пересекаются возле дерева желаний. Все они мечтают избавиться от неурядиц в настоящем, но в итоге оказываются в 1988 году.