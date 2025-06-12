После окончания учебного года наступает самая замечательная пора — каникулы. Большинство школьников отправляются в летние лагеря, где происходит множество интересных историй. Неудивительно, что режиссеры берут эту тему на заметку и снимают забавные, а иногда и пугающие картины. Вспомним российские фильмы, в которых описывается жизнь, полная приключений.
1. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Фильм Элема Климова — классика кинематографа, а реплики героев из черно-белой комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» давно разлетелись на цитаты. В центре сюжета обычный пионер Костя Иночкин (Виктор Косых), который приехал в пионерский лагерь. Но однажды слишком любопытный юнец нарушает правило и переплывает реку. За непослушание его выгоняют, но возвращаться домой мальчику нельзя — ведь он сведет любимую бабушку в могилу.
Вместо этого Костя нелегально остается в лагере, где селится под сценой. Остальные пионеры помогают ему и подкармливают. А вместе с этим делают все возможное, чтобы сорвать родительский день, чтобы тайну не раскрыла ни бабушка, ни начальник лагеря — товарищ Дынин (Евгений Евстигнеев).
2. «Артек. Сквозь столетия» и «Артек. Большое путешествие»
12 июня 2025 года на экраны выходит семейная комедия «Артек. Сквозь столетия» — сиквел картины «Артек. Большое путешествие». В первой части в лагере появляется четверка ребят с разными проблемами: Елисей (Даниил Муравьев-Изотов) и Николетта (Лиза Анохина) переживают разлад между родителями, Ярик (Алексей Онежен) сталкивается с непониманием отца, а Рома (Даниил Большов) не может справиться с горем после гибели папы-летчика. Пути героев пересекаются возле дерева желаний. Все они мечтают избавиться от неурядиц в настоящем, но в итоге оказываются в 1988 году.
Новая часть обещает быть еще более масштабной и зрелищной: главный герой Митя (Тимофей Попович), потомок легендарного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского, оказавшись в «Артеке», совершает невероятное путешествие в 1812 год. Там он встречает своего предка и пересматривает отношение к семейной реликвии — часам, которые передаются из поколения в поколение. Также Митя становится участником Бородинской битвы и заводит дружбу с юным Александром Пушкиным.
3. «Каникулы строгого режима»
В тюрьме судьба сводит двух совершенно разных людей — вора-рецидивиста Виктора Сумарокова (Сергей Безруков) и бывшего сотрудника МВД Евгения Кольцова (Дмитрий Дюжев). Обстоятельства вынуждают героев бежать от правосудия, и неожиданно они находят приют в пионерском лагере «Юнга».
Под новыми именами — Виктор Сергеевич Ромашкин и Евгений Дмитриевич Убегаев — беглецы становятся вожатыми. Бывшим заключенным, привыкшим к жестким условиям, удается поладить с детьми. А те, в свою очередь, постепенно меняют их, пробуждая лучшие качества.
Съемки фильма «Каникулы строгого режима» растянулись на два года. Картина понравилась зрителям, собрав за первые две недели проката в 2009 году более 15 миллионов долларов.
4. «Легенды Орленка»
Действие в фэнтези о противостоянии добра и зла разворачивается на черноморском побережье в знаменитом лагере «Орленок». Именно сюда за новыми впечатлениями приезжают пятеро талантливых ребят — художница Маша (Софья Грузенко), шахматист Коля (Даниил Муравьев-Изотов), бесстрашная скалолазка Даша (Алена Долголенко), пловец Тимофей (Никита Жоричев) и дерзкий мотоциклист Костя (Артур Котельников).
Позже выясняется, что судьба выбрала этих подростков для разгадки тайны семи легенд «Орленка» — это ключи к спасению мира от надвигающегося хаоса. Им предстоит объединить свои уникальные таланты, чтобы помочь доброму духу лагеря по имени Нико (Станислав Бондаренко) в его вечной борьбе с могущественной Эль (Ксения Петруничева). Во время съемок фильма в массовке участвовали отдыхающие в «Орленке» ребята.
5. «Нормальный только я»
Лето в детском лагере «Красный сокол» становится по-настоящему жарким, когда туда заселяется отряд детей с особенностями развития. Их появление мешает коварным планам директора Игоря Новожилова (Антон Богданов) и мэра Виктора Рюриковича (Константин Хабенский), решивших снести помещения ради собственной выгоды. Чтобы избавиться от нежданных гостей, хозяева используют разные уловки. А затем подселяют к ребятам шумную компанию подростков-хулиганов.
Два совершенно разных мира сталкиваются в неравном бою, но неожиданно их объединяет общее дело — детям предстоит отстоять стены «Красного сокола». «Нормальный только я» — дебютная режиссерская работа Антона Богданова. В картине свой первый актерский опыт получил Леон Кемстач, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
6. «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
Неутомимые исследователи мира Вася Петров (Дмитрий Барков) и Петя Васечкин (Егор Дружинин) оказываются в летнем лагере. Однако строгий распорядок с бесконечными секциями и кружками кажется им совсем не привлекательным. Но все меняется, когда остальные ребята по ошибке принимают Васечкина за легендарного хулигана по прозвищу Гусь, а Петрова — за его верного соратника. Сначала мальчики приходят в замешательство, но быстро оценив ситуацию, решают воспользоваться ей.
В продолжении истории герои встречаются с очаровательной Машей (Инга Ильм), которая дарит друзьям книгу о рыцарских подвигах Дон Кихота. Тогда Петров и Васечкин принимают решение посвятить себя в рыцари и отправиться на поиски приключений, а заодно и противостоять настоящему Гусю (Александр Варакин).