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Крючкова сообщила о своей госпитализации

Актриса не уточнила причину госпитализации
Светлана Крючкова
Светлана КрючковаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, которой 22 июня исполнится 75 лет, попала в больницу, где пробудет еще десять дней. Об этом актриса сообщила в беседе с ТАСС.

«Я сейчас нахожусь в больнице, буду там почти до самого дня рождения (22 июня — прим. ТАСС). Мне нужен покой, перегружаться мне нельзя», — сказала собеседница агентства, не уточнив причину госпитализации.

О Крючковой

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Московского художественного театра. С октября 1975 года — актриса БДТ. Исполняла роли в постановках Товстоногова «Тихий Дон», «Волки и овцы», «На дне» и других.

Известна по многочисленным ролям в кино. В числе которых «Большая перемена», «Царская охота», «Оно», «СВ. Спальный вагон», «Утомленные солнцем», «Похороните меня за плинтусом».