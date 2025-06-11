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52-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном платье

Хайди Клум показала фото в откровенном наряде

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в новом откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее соцсети.

Хайди Клум, фото: соцсети
Хайди Клум, фото: соцсети

52-летняя знаменитость позировала на размещенном снимке в черном прозрачном платье из кружева, сквозь которое просвечивались обнаженные ноги.

В качестве обуви звезда выбрала туфли на каблуках в тон образу. Внешний вид завершили черный клатч, а также укладка и макияж.

Ранее в июне Хайди Клум опубликовала фото в прозрачной комбинации без бюстгальтера. Манекенщица предстала на черно-белых снимках в откровенном предмете гардероба, демонстрируя свое тело.