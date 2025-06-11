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Звезда «Универа» оправдался за свои высказывания о женщинах

Виталий Гогунский объяснил свои слова о женщинах
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», объяснил свои высказывания о женщинах. Отрывки из подкаста «Краснова знает», который вновь посетил артист, публикует Woman.ru.

Гогунский подчеркнул, что полностью обеспечивал женщин, которые с ним жили, и делал все для их хорошего настроения.

«Я хочу видеть женщину в хорошем настроении, это моя мечта. Когда я вижу ее в плохом, я начинаю переживать», — пояснил он.

Актер назвал катастрофой ситуацию, при которой у женщины больше проблем, чем у ее мужчины. Он также напомнил, что любые обсуждения трудностей — это ненужная трата времени, поскольку любящей спутнице не нужно ничего объяснять.

«Женщина в присутствии самца, которого она любит и уважает, всегда в хорошем настроении. Она рада, что пришел ее кормилец», — подытожил артист.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак актер заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Гогунский посоветовал уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться около семьи.