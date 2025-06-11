В Архангельске стартовали съемки фильмов по сценариям северных писателей

«По характеру мы с героиней похожи, я тоже очень активная. На кастинге на эту роль было три девочки, я боялась, что могут выбрать другую, но обрадовалась, когда меня утвердили», — поделилась восьмилетняя исполнительница главной роли Василиса Шевелева.