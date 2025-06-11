Ханна Фабер (Джоли) страдает от чувства вины за гибель четырех человек в лесном пожаре. Она патрулирует леса Монтаны, когда натыкается на голодного и уставшего парнишку по имени Коннор (Финн Литтл). Оказывается, что за ним по пятам следует парочка киллеров, которые уже убили его отца. И теперь Ханна должна отбросить старые проблемы, чтобы спасти ребенка от злодеев и лесного пожара, который они устроили.