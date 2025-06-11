Огненный ад лесного пожара. Горят деревья, горит земля, горит, кажется, даже небо. А противостоят этому люди невероятного мужества — лесные пожарные. Работе этих героев посвящено множество фильмов. Отобрали из них самые зрелищные истории, которые исподволь заставят лишний раз проверить, хорошо ли затушен костер после пикника в лесу.
«Огненный шторм»
Боевик 1998 года «Огненный шторм», снятый режиссером Дином Семлером, поражает зрителя картинами ужасающего лесного пожара. При этом главным противником пожарных становится вовсе не стихия.
Главные герои Джесси Грейвс (Хоуи Лонг) и Уинт Перкинс (Скотт Гленн) работают лесными пожарными в Вайоминге. Местное законодательство позволяет мобилизовать заключенных, совершивших незначительные преступления, на помощь пожарным. Этим и пользуется матерый уголовник, главарь преступной шайки Рэндалл Шей, чтобы сбежать из тюрьмы. Его сообщник на воле поджигает лес, и вместо мелких карманников под видом «пожарных» на свободе оказываются опытные преступники, которые первым делом берут заложницу.
История про борьбу героев-пожарных с преступниками в окружении горящего леса изначально планировалось снимать более масштабно и с другими актерами. Так, на роль Грейвса планировалось взять Сильвестра Сталлоне, гонорар которого превышал итоговый бюджет картины. Но после банкротства киностудии расходы пришлось сильно урезать, что сказалось на качестве. Фильм получил негативные отзывы критиков и провалился в прокате.
«Дело храбрых»
Проникновенная драма Джозефа Косински «Дело храбрых» основана на реальной истории гибели в 2013 году пожарного отряда, отправившегося на борьбу с огнем в Ярнелл-Хилле штат Аризона. Главные роли в фильме исполнили Майлз Теллер, известный по музыкальной драме «Одержимость» и Джош Бролин, ранее сыгравший у известного режиссера Гаса Ван Сента в биографическом фильме «Харви Милк».
В пожарно-спасательную команду под руководством Эрика Марша (Теллер) прибывает новичок Брендан (Бролин). Он вор и наркоман, но узнав, что скоро станет отцом, решает все-таки найти работу. Марш, несмотря на протесты команды, дает юноше шанс исправить свою жизнь и вроде бы все идет хорошо. Но перед очередным выходом на задание Брендан совершает главную ошибку персонажей фильмов — сообщает о желании выйти в отставку и воспитывать новорожденную дочку.
Сочетание трогательной исторической основы сценария и крепкого актерского состава дало ожидаемый результат. Хотя фильм и не собрал ощутимой театральной кассы, он встретил восторженную реакцию кинокритиков за сочетание человеческого героизма и высококачественных визуальных эффектов.
«Игры с огнем»
Режиссер Энди Фикмен сделал невероятное — он превратил суровые будни команды пожарных-спасателей в сюжет для семейной комедии. В результате получился фильм «Игры с огнем», главную роль в котором сыграл Джон Сина, известный по роли Миротворца в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» и сериале «Миротворец».
Будни отряда калифорнийских пожарных под командованием Джейка Карсона (Сина) протекают в рутинных героических подвигах, пока они не спасают из окруженной пожаром лесной хижины трех детей. Связаться с их родителями не получается, и дети остаются на базе спасателей. С этого момента размеренная жизнь пожарных идет под откос, но постепенно они находят общий язык с маленькими сорванцами.
Фильм вышел на экраны почти на полгода раньше плана, заняв место зависшего на этапе постобработки комедийного боевика «Соник в кино». Несмотря на более выгодное с точки зрения сборов место, «Игры с огнем» не имели успеха у публики и критиков, которые посчитали неуместным смешение детских забав и требующей повышенного уважения работы пожарных.
«Те, кто желает мне смерти»
Главную роль в фильме Тейлора Шеридана «Те, кто желает мне смерти» сыграла обладательница двух «Оскаров», одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Анджелина Джоли. Звезда фильмов «Лара Крофт — расхитительница гробниц» и «Мистер и миссис Смит» блестяще справилась с задачей, создав образ спасательницы, преодолевающей глубокую профессиональную травму.
Ханна Фабер (Джоли) страдает от чувства вины за гибель четырех человек в лесном пожаре. Она патрулирует леса Монтаны, когда натыкается на голодного и уставшего парнишку по имени Коннор (Финн Литтл). Оказывается, что за ним по пятам следует парочка киллеров, которые уже убили его отца. И теперь Ханна должна отбросить старые проблемы, чтобы спасти ребенка от злодеев и лесного пожара, который они устроили.
Фильм собрал скромную театральную кассу, зато хорошо показал себя на стриминговых сервисах, куда попал одновременно с выходом на киноэкраны. Картина получила сдержанные отзывы критиков, с одной стороны отметивших талантливую игру актеров, а с другой — излишне мозаичный сюжет, в который вошло слишком много сюжетных линий.
«Огонь»
Российский фильм-катастрофа Алексея Нужного «Огонь» напоминает, что Соединенные Штаты — не единственная страна, которая постоянно сталкивается с лесными пожарами. Картина посвящена десантникам-пожарным лесоохраны и всем спасателям России.
В бригаде десантников-пожарных под командованием полковника Алексея Соколова (Константин Хабенский) появляется новичок Роман Ильин (Иван Янковский), который по совместительству является возлюбленным дочери Соколова Екатерины (Стася Милославская). Отец и командир против такого пополнения, но все-таки берет парня на опасное задание. В свою очередь Роман понимает, что стоит ему сплоховать, и руки Кати ему не видать.
Фильм концентрирует внимание зрителя на зрелищных кадрах борьбы с лесными пожарами, часть из которых снималась «с натуры» во время настоящего стихийного бедствия. Фильм получил три премии «Золотой орел» и был продан в Японию, Австралию и страны Латинской Америки.