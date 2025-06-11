На волне успеха «Лабиринта фавна» оставить Дель Торо было максимально логично. Ради экранизации комиксов о супергерое из ада режиссер в свое время отказался от «Гарри Поттера». Что, с одной стороны, кажется безумием. С другой, Дель Торо по-настоящему влюбился в историю о спасителе мира со спиленными рогами и сумел создать удивительную сказку для взрослых. Ее, кстати, и сам постановщик относит в топ-5 своих лучших работ.