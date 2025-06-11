Михаил Полицеймако показал милое видео с пятилетней дочерью Марией. Актер вместе с наследницей плавал в купали, которая находится во дворе их частного дома.
Звезда сериала «СуперИвановы» взял интервью у наследницы и назвал ее «известным завсегдатаем и любителем купели». Он спросил у Марии, чем хороша купель летом.
«Теплотой, воздухом. Чтобы люди резвились, играли, чтобы все люди отдыхали», — ответила девочка.
Она заявила, что использует летом купель, чтобы охладиться от жары.
Напомним, у Михаила Полицеймако четверо детей. У него есть 23-летний сын Никита от первой жены, актрисы Ольги Лысак. Во втором браке с женой Ларисой актер воспитывает трех дочерей: 17-летнюю Эмилию, 14-летнюю Софию и пятилетнюю Марию.