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Михаил Полицеймако показал милое видео с пятилетней дочерью

Актер вместе с наследницей поплавал в купели во дворе своего частого дома

Михаил Полицеймако показал милое видео с пятилетней дочерью Марией. Актер вместе с наследницей плавал в купали, которая находится во дворе их частного дома.

Михаил Полицеймако с дочерью, фото: соцсети
Михаил Полицеймако с дочерью, фото: соцсети

Звезда сериала «СуперИвановы» взял интервью у наследницы и назвал ее «известным завсегдатаем и любителем купели». Он спросил у Марии, чем хороша купель летом.

Михаил Полицеймако с дочерью, фото: соцсети
Михаил Полицеймако с дочерью, фото: соцсети

«Теплотой, воздухом. Чтобы люди резвились, играли, чтобы все люди отдыхали», — ответила девочка.

Она заявила, что использует летом купель, чтобы охладиться от жары.

Михаил Полицеймако с дочерью, фото: соцсети
Михаил Полицеймако с дочерью, фото: соцсети

Напомним, у Михаила Полицеймако четверо детей. У него есть 23-летний сын Никита от первой жены, актрисы Ольги Лысак. Во втором браке с женой Ларисой актер воспитывает трех дочерей: 17-летнюю Эмилию, 14-летнюю Софию и пятилетнюю Марию.