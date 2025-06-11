В Иркутске фестиваль современного искусства посетили более 5 тыс. зрителей

Директор фонда «Территория» Екатерина Якимова отметила, что Иркутск — город с богатой культурной и театральной историей и по-настоящему гостеприимным характером — на время фестиваля «Территория» стал центром современного перформативного искусства. «Для нас фестиваль — это не просто афиша, это живая, меняющаяся территория смысла, диалога и искусства, которое говорит с нами прямо сейчас. Мы верим, что театр сегодня — это не только сцена, но и пространство встречи, размышления, сопротивления и надежды», — подчеркнула она.