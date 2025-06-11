В Иркутске фестиваль современного искусства посетили более 5 тыс. зрителей

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» за неделю его работы посетили более 5 тыс. человек. Они смогли увидеть 11 московских и региональных спектаклей, а также посетить художественную выставку, которая будет работать до 28 сентября, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.
Второй фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» прошел в Иркутске с 5 по 11 июня. Его организаторами выступили Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Московский музей современного искусства (ММОМА) и крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс».
«Более 5 тыс. зрителей и профессионалов театра объединил на своих площадках яркий, вдохновляющий II фестиваль современного искусства “Территория. Иркутск”. За неделю зрители увидели пять московских и шесть региональных спектаклей, побывали на открытии художественной выставки», — сообщили в оргкомитете, отметив, что на первый фестиваль в 2021 году посетили более 3,5 тыс. зрителей.
В ходе фестиваля прошла серия лекций, мастер-классов и встреч с деятелями искусства: актрисами Юлией Пересильд, Ириной Апексимовой, Александрой Урсуляк, режиссером Адреем Маником. Президент Российской академии художеств и директор ММОМА Василий Церетели рассказал о развитии современного искусства, в том числе в эпоху цифровых технологий. Всего на пяти площадках состоялись более 40 мероприятий.
«Мы гордимся тем, что объединяем талантливых режиссеров, актеров и активных, интересующихся зрителей из регионов присутствия “Полюса”, открывая путь к признанию и новым возможностям. Мы ценим, что благодаря насыщенной и разнообразной образовательной программе театральные деятели знакомятся с актуальными тенденциями и трендами, и вернувшись домой, создадут что-то прекрасное, современное и востребованное», — сказала директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.
Директор фонда «Территория» Екатерина Якимова отметила, что Иркутск — город с богатой культурной и театральной историей и по-настоящему гостеприимным характером — на время фестиваля «Территория» стал центром современного перформативного искусства. «Для нас фестиваль — это не просто афиша, это живая, меняющаяся территория смысла, диалога и искусства, которое говорит с нами прямо сейчас. Мы верим, что театр сегодня — это не только сцена, но и пространство встречи, размышления, сопротивления и надежды», — подчеркнула она.
Об организаторах фестиваля
«Территория» — единственный в России международный фестиваль-школа современного искусства. Московский музей современного искусства — первый российский государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве
Компания «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства. «Полюс» занимает второе место в мире среди золотодобытчиков по запасам. Основные производственные объекты группы находятся в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской областях, Республике Саха (Якутия).