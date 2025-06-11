DC приступил к работе над новым фильмом о Чудо-женщине, заявил в беседе с Entertainmeent Weekly (EW) Джеймс Ганн, сопредседатель DC Studios.
Он уточнил, что сейчас пишется сценарий предстоящей ленты. По данным издания, кастинг для проекта еще не проходил.
В EW напомнили, что уже 11 июля в американском прокате стартует первый фильм из перезапуска киновселенной DC — «Супермен». На 26 июня 2026 года запланирована премьера еще одной ленты — о кузине Супермена «Супергерл: Женщина завтрашнего дня», образ которой воплотит звезда «Дома Дракона» Милли Олкок.
В июне 2023 года стало известно, что новыми Суперменом и Лоис Лейн станут Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн. Ранее Коренсвет снялся в сериалах «Голливуд», «Политик» и фильме ужасов «Пэрл». Для него фильм станет первой главной ролью в масштабном студийном проекте.
В фильмографии Броснахэн — ленты «Умереть за доллар», «Игры шпионов», «И грянул шторм». На ее счету премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел», а прославилась она благодаря «Карточному домику».
Коренсвет — четвертый актер, сыгравший Супермена в полнометражном фильме. Первым стал Кристофер Рив в фильме «Супермен» 1978 года, он же снялся в трех сиквелах. Затем Брэндон Рут появился в фильме Брайана Сингера «Возвращение Супермена» (2006), эта лента не была коммерчески успешна. Десять лет назад британский актер Генри Кавилл сыграл Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали». Он также появился в картинах «Бэтмен против Супермена» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года и в камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем на роль Кларка Кента, но Ганн и еще один сопредседатель DC — Питер Сафран предпочли взять на роль супергероя более молодого артиста.
Ранее Чудо-женщину в фильмах DC играла Галь Гадот. Впервые она появилась в таком образе в картине 2016 года «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости». После, в 2017 и 2020 годах, вышли два сольных фильма о Чудо-женщине. Их режиссер — Пэтти Дженкинс. После того как Ганн и Сафран заняли руководящие должности в DC Studios, стало известно, что планам Дженкинс о продолжении истории про Чудо-женщину не суждено сбыться. Это поставило под вопрос и будущее Галь Гадот во франшизе. Тем не менее в августе 2023 года актриса утверждала, что еще вернется к этой роли.