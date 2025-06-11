DC приступил к работе над новым фильмом о Чудо-женщине

Коренсвет — четвертый актер, сыгравший Супермена в полнометражном фильме. Первым стал Кристофер Рив в фильме «Супермен» 1978 года, он же снялся в трех сиквелах. Затем Брэндон Рут появился в фильме Брайана Сингера «Возвращение Супермена» (2006), эта лента не была коммерчески успешна. Десять лет назад британский актер Генри Кавилл сыграл Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали». Он также появился в картинах «Бэтмен против Супермена» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года и в камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем на роль Кларка Кента, но Ганн и еще один сопредседатель DC — Питер Сафран предпочли взять на роль супергероя более молодого артиста.