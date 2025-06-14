Поначалу в успех «Милых обманщиц» не верили даже создатели. Проект задумывался как короткий сериал на 10 эпизодов. Но история о подругах, которых объединяют мрачные тайны и преследует таинственная «Э», моментально зацепила зрителей. В итоге телевизионная молодежная драма продержалась в эфире семь сезонов, стала хитом и дала старт нескольким спин-оффам и ремейкам.
Рассказываем, как сложились судьбы главных обманщиц после финала.
Люси Хейл (Ария Монтгомери)
Роль главной модницы Роузвуда оказалась для актрисы настолько близкой, что та без колебаний отклонила другие предложения ради «Милых обманщиц». После сериала Люси Хейл продолжила сниматься и исполнила главную партию в шоу «Пожизненный приговор».
Короткое появление в «Крике 4» помогло Хейл закрепиться в жанре ужасов. За ним последовали главные роли в «Правде или действии», «Острове фантазий» и «Переспать, жениться, убить». В 2021-м на экраны вышла романтическая комедия «Мой любимый враг».
Недавно стало известно, что Люси возглавит каст сериала «Мертвые письма», основанного на романе Кейт Долан-Лич. Идею экранизации предложила сама актриса, а заодно взяла на себя функции исполнительного продюсера. Хейл сыграет сестер-близняшек Аву и Зельду. А сейчас СМИ обсуждают возможный роман Люси с блогером Гарри Джоуси, но звезды пока не дают официальных комментариев.
Тройэн Эвери Беллисарио (Спенсер Гастингс)
Исполнительница роли рассудительной Спенсер была знакома с шоу-бизнесом с самого рождения, поскольку ее отец — известный сценарист и продюсер. На съемках финального сезона «Милых обманщиц» Тройэн Эвери Беллисарио попробовала себя и как режиссер.
В 2016-м актриса вышла замуж за Патрика Джей Адамса, звезду сериала «Форс-мажоры». Пара воспитывает двух дочерей — Аврору и Эллиот. Примечательно, что вторую дочь Тройэн родила в машине у входа в роддом в мае 2021-го.
Вместе с мужем Беллисарио снялась в мини-сериале «План Б», перевоплотилась в женщину-копа в процедурале «На вызове», а также появилась в фильме с Кейт Бланшетт «Куда ты пропала, Бернадетт?». Помимо того, Тройэн Эвери Беллисарио написала сценарий драмы «Вскармливание», где сыграла вместе с Томом Фелтоном, она входит в режиссерскую команду многосерийной драмы «Приятные хлопоты».
Эшли Бенсон (Ханна Морин)
В 2009-м исполнительница роли дерзкой и прямолинейной Ханны Морин снялась в «Иствике», который, к счастью для поклонников «Милых обманщиц», закрыли после первого сезона. Кстати, именно Эшли Бенсон стоит благодарить за музыкальную заставку сериала, песню Secret от The Pierces, так как она посоветовала трек шоураннерам.
Бенсон снялась в музыкальной драме «Звезда на грани» и комедийном боевике «Пиксели» с Адамом Сэндлером. Появилась в британском мини-сериале «Пустошь» и в психологическом триллере «Маквей». В 2023-м в жизни актрисы произошли большие перемены: она вышла замуж за Брэндона Дэвиса — миллионера и наследника нефтяной империи. Вскоре у пары родилась дочь, которую назвали Аспен.
Шэй Митчелл (Эмили Филдс)
Имея за плечами одну лишь эпизодическую роль в канадском сериале «Деграсси: следующее поколение», Шэй Митчелл едва не упустила шанс попасть в «Милых обманщиц». Шоураннеры присмотрели другую актрису, но на финальном кастинге Митчелл выступила настолько уверенно, что забрала роль.
Затем Митчелл появилась в первом сезоне многосерийного триллера «Ты», а с 2019 по 2022 год снималась в комедии «Куколка». На большом экране Митчелл дебютировала в 2016-м в фильме «Несносные леди», где компанию ей составили Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон и Джулия Робертс.
Кроме того, Шэй — успешная бизнесвумен и блогер. В 2024 году она запустила тревел-шоу, в котором исследует напитки со всего мира. Во время беременности актриса открыто делилась новым опытом с аудиторией — в соцсетях у нее миллионы подписчиков. У Митчелл двое детей от телеведущего Мэтта Бабеля.
Саша Питерс (Элисон ДиЛаурентис)
Самой молодой участнице было 13, когда ее утвердили на роль хитрой и, предположительно, мертвой Элисон. После завершения сериала Саша Питерс сосредоточилась на семье, отодвинув актерство на второй план. В 2018 году Саша вышла замуж за Хадсона Шиффера. Путь к материнству оказался непростым, но в 2020-м у пары родился сын, которого назвали Хендрикс.
Иногда Саша Питерс возвращается на съемочную площадку, но лишь для коротких появлений. Так, она мелькнула в фильме Пола Томаса Андерсона «Врожденный порок». А в 2024-м неожиданно для многих исполнила главную роль в триллере «Твой образ». Помимо кино, Саша выпускает музыкальные альбомы и участвует в телешоу.