Кроме того, Шэй — успешная бизнесвумен и блогер. В 2024 году она запустила тревел-шоу, в котором исследует напитки со всего мира. Во время беременности актриса открыто делилась новым опытом с аудиторией — в соцсетях у нее миллионы подписчиков. У Митчелл двое детей от телеведущего Мэтта Бабеля.