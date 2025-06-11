«Я играла психотерапевта. У нас, значит, сцена полового акта. Принесли железный стол. Я говорю: “Миш, мне очень неудобно. Дай я поправлюсь”. “Ну, Ирина Юрьевна, я и так вас боюсь…” — говорит мне Миша. Я говорю: “Не бойся, сынок, иди сюда”. Когда мы сделали все положенные физические упражнения и я пришла домой, то увидела огромную гематому на копчике. Пришлось спать на боку… Кино не вышло», — рассказала актриса в шоу «Света вокруг света».