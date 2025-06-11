Ирина Розанова недавно снялась в короткометражном фильме, где ее партнером стал Михаил Тройник. По сюжету, актеры должны были сыграть в откровенной сцене. Ирина Юрьевна призналась, что ее молодой коллега боялся ее.
«Я играла психотерапевта. У нас, значит, сцена полового акта. Принесли железный стол. Я говорю: “Миш, мне очень неудобно. Дай я поправлюсь”. “Ну, Ирина Юрьевна, я и так вас боюсь…” — говорит мне Миша. Я говорю: “Не бойся, сынок, иди сюда”. Когда мы сделали все положенные физические упражнения и я пришла домой, то увидела огромную гематому на копчике. Пришлось спать на боку… Кино не вышло», — рассказала актриса в шоу «Света вокруг света».
Розанова призналась, что соглашается сниматься в таких сценах, если того требует художественный замысел. Она также вспомнила, как впервые появилась в откровенном эпизоде. Это было в фильме «Биндюжник и Король» в 1989 году.
Изначально Ирина Юрьевна пробовалась с Хореном Абрамяном. Ей было трудно войти сцену, где ее героиня должна была соблазнять героя Абрамяна.
«Смотрю, а передо мной сидит большой-большой дядечка. Я тогда только начинала работать. Думала: “Боже мой, как же стыдно!” Я рыдала, выходила на балкон. Я помню, он подошел ко мне и говорит: “Деточка моя, я же тоже стесняюсь. Я же тоже боюсь”. Вообще непонятно было, как это снимать», — призналась звезда.
В итоге мужская роль досталась Армену Джигарханяну. В кадре он был в одежде, а вот Ирина Юрьевна обнажилась.
«Тогда еще никто голой не снимался. <…> Это было очень страшно», — заключила актриса.