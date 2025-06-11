Артисты Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться после 6 лет отношений. Об этом сообщает Page Six.
Инсайдер издания заявил, что в окружении звезд готовы назвать дату, когда их отношения окончательно завершатся.
«Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем расстаться», — сообщил он.
Однако причину возможного расставания пары не раскрыли.
Известно, что Кэти Перри находится в туре Lifetimes, который начался 23 апреля и продлится до 7 декабря.
Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав. Орландо Блум также воспитывает сына Флинна, которого ему родила бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен Миранда Керр. Звезды разошлись спустя два года после рождения ребенка. При этом они смогли остаться друзьями.