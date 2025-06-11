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Сара Джессика Паркер объяснила, почему отказывает фанатам в фото

Актриса известна по роли Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе»
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика ПаркерИсточник: Legion-Media.ru

60-летняя звезда сериала «И просто так», сиквела культового «Секса в большом городе», Сара Джессика Паркер объяснила, почему отказывает в фото фанатам, пишет People.

Знаменитость утверждает, что хочет жить моментом, а не ловить его. Например, к ней недавно в аэропорту подошла женщина с просьбой о фото. В ответ Паркер сказала ей: «Мы даже не познакомились, а вы не представились. Вас как зовут?» Актриса предложила пообщаться взамен фото, веря, что разговор значит гораздо больше, чем снимок.

Паркер добавила, что такое поведение зрителей не вызывает у нее раздражения. При этом порой она пугается, когда фанаты пытаются немедленно сделать с ней фото.

На днях в Нью-Йорке прошла премьера третьего сезона сериала «И просто так». Закрытый показ посетили исполнительницы главных ролей Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, а также актрисы, сыгравшие новых подруг их героинь, Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури.

Первый сезон стартовал в 2021 году, второй — в 2023-м. В центре сюжета уже знакомые подруги, только игравшая Саманту Ким Кэтролл покинула проект. Сериал сосредоточился на новых событиях и карьерных вызовах героинь: Кэрри Брэдшоу теперь записывает собственный подкаст, Миранда Хоббс работает адвокатом, а Шарлотта Йорк-Голденблатт все так же отдает себя семье и дому.

Как утверждала Кэтролл, о начале работы над сиквелом она узнала из соцсетей, а после выхода сериала на экраны лайкнула несколько постов с отзывами, в которых продолжение называли «скучным».