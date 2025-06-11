Сара Джессика Паркер объяснила, почему отказывает фанатам в фото

Знаменитость утверждает, что хочет жить моментом, а не ловить его. Например, к ней недавно в аэропорту подошла женщина с просьбой о фото. В ответ Паркер сказала ей: «Мы даже не познакомились, а вы не представились. Вас как зовут?» Актриса предложила пообщаться взамен фото, веря, что разговор значит гораздо больше, чем снимок.