Звезда фильма «Поехавшая» Ольга Лерман дала редкий комментарий о личной жизни

Звезда фильма «Поехавшая» и сериала «Плевако» Ольга Лерман дала интервью нашим коллегам WomanHit, в котором рассказала о личной жизни. Актриса вообще старается держать отношения в тайне, но однажды она случайно проболталась о том, что она замужем за голландским режиссером. Последствия ей понравились не очень.
«Очень теперь жалею, что об этом сказала. Лучше бы молчала, а то потом все стали писать какую-то чушь», — высказалась она.
Лерман рассказала, что они с супругом пробовали жить в Амстердаме, однако сейчас вернулись в Москву.
«Стало ясно, что я не могу там ничего делать по работе, не вижу своего человеческого роста тоже», — поделилась она.
По словам Ольги, муж отлично ассимилировался в России и активно изучает русскую культуру.
«Ему интересно. Убеждена, что в отношениях национальность не играет первостепенной роли. Важно лишь совпадение человеческих ценностей», — добавила она.