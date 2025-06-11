Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильма «Поехавшая» Ольга Лерман дала редкий комментарий о личной жизни

Актриса рассказала о жизни с мужем-иностранцем
Ольга Лерман
Ольга Лерман

Звезда фильма «Поехавшая» и сериала «Плевако» Ольга Лерман дала интервью нашим коллегам WomanHit, в котором рассказала о личной жизни. Актриса вообще старается держать отношения в тайне, но однажды она случайно проболталась о том, что она замужем за голландским режиссером. Последствия ей понравились не очень.

«Очень теперь жалею, что об этом сказала. Лучше бы молчала, а то потом все стали писать какую-то чушь», — высказалась она.

Лерман рассказала, что они с супругом пробовали жить в Амстердаме, однако сейчас вернулись в Москву.

«Стало ясно, что я не могу там ничего делать по работе, не вижу своего человеческого роста тоже», — поделилась она.

По словам Ольги, муж отлично ассимилировался в России и активно изучает русскую культуру.

«Ему интересно. Убеждена, что в отношениях национальность не играет первостепенной роли. Важно лишь совпадение человеческих ценностей», — добавила она.