Звезда фильма «Поехавшая» Ольга Лерман дала редкий комментарий о личной жизни

Звезда фильма «Поехавшая» и сериала «Плевако» Ольга Лерман дала интервью нашим коллегам WomanHit, в котором рассказала о личной жизни. Актриса вообще старается держать отношения в тайне, но однажды она случайно проболталась о том, что она замужем за голландским режиссером. Последствия ей понравились не очень.