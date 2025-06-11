Слухи о том, что актриса встречается с певцом, появились в начале этого года. Пересильд снялась в клипе Дмитриенко на песню «Цветаева». В ролике они сыграли влюбленных. Позже звезды несколько раз выходили вместе в свет, но не комментировали свои отношения.