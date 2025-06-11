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Анна Пересильд впервые вышла в свет с Ваней Дмитриенко после подтверждения романа

Актриса и певец посетили премию ТЭФИ

Анна Пересильд впервые вышла в свет со своим возлюбленным, певцом Ваней Дмитриенко, после того, как в конце мая перестала скрывать с ним роман. 16-летняя актриса и 19-летней артист появились на премии ТЭФИ, которая накануне прошла в Большом театре.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд
Ваня Дмитриенко и Анна ПересильдИсточник: Starface.ru

Для светского выхода Пересильд выбрала черное длинное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Она распустила длинные волосы и сделала объемную укладку сверху, а также нежный макияж.

Дмитриенко надел черные джинсы, футболку и пиджак. На красной дорожке он придерживал возлюбленную за талию.

Слухи о том, что актриса встречается с певцом, появились в начале этого года. Пересильд снялась в клипе Дмитриенко на песню «Цветаева». В ролике они сыграли влюбленных. Позже звезды несколько раз выходили вместе в свет, но не комментировали свои отношения.

В конце мая 2025 года Пересильд в день своего рождения призналась, что в ее жизни есть настоящая любовь. А на вечеринке по случаю ее 16-летия папарацци засняли юную актрису за поцелуем с певцом.