Анна Пересильд впервые вышла в свет со своим возлюбленным, певцом Ваней Дмитриенко, после того, как в конце мая перестала скрывать с ним роман. 16-летняя актриса и 19-летней артист появились на премии ТЭФИ, которая накануне прошла в Большом театре.
Для светского выхода Пересильд выбрала черное длинное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Она распустила длинные волосы и сделала объемную укладку сверху, а также нежный макияж.
Дмитриенко надел черные джинсы, футболку и пиджак. На красной дорожке он придерживал возлюбленную за талию.
Слухи о том, что актриса встречается с певцом, появились в начале этого года. Пересильд снялась в клипе Дмитриенко на песню «Цветаева». В ролике они сыграли влюбленных. Позже звезды несколько раз выходили вместе в свет, но не комментировали свои отношения.
В конце мая 2025 года Пересильд в день своего рождения призналась, что в ее жизни есть настоящая любовь. А на вечеринке по случаю ее 16-летия папарацци засняли юную актрису за поцелуем с певцом.