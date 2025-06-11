Звезда «Эйфории» в платье «выпускницы» снялась для глянца

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини стала лицом нового выпуска журнала W. Снимками издание поделилось в соцсети.
Суини позировала в голубом платье «выпускницы» с острой грудью. Поверх наряда ей завязали праздничную ленту. Волосы ей уложили в пучок с объемом у корней, а также сделали макияж с угольно-черными стрелками и голубыми тенями.
В конце марта стало известно, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.
В мае Сидни Суини заподозрили в романе с экс-женихом артистки Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци заметили их на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club, которое прошло в Лас-Вегасе. Знаменитостей засняли, когда они обнимались на мероприятии. По информации журналистов, актриса и рэпер также разговаривали и смеялись. Там же Сидни Суини пообщалась с актером Патриком Шварценеггером.