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Звезда «Эйфории» в платье «выпускницы» снялась для глянца

Актриса Сидни Суини стала лицом нового номера журнала W

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини стала лицом нового выпуска журнала W. Снимками издание поделилось в соцсети.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Соцсети

Суини позировала в голубом платье «выпускницы» с острой грудью. Поверх наряда ей завязали праздничную ленту. Волосы ей уложили в пучок с объемом у корней, а также сделали макияж с угольно-черными стрелками и голубыми тенями.

В конце марта стало известно, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

В мае Сидни Суини заподозрили в романе с экс-женихом артистки Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци заметили их на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club, которое прошло в Лас-Вегасе. Знаменитостей засняли, когда они обнимались на мероприятии. По информации журналистов, актриса и рэпер также разговаривали и смеялись. Там же Сидни Суини пообщалась с актером Патриком Шварценеггером.