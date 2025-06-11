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Директор актера Дужникова прокомментировала новости о его операции

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актеру провели трехчасовую операцию по уменьшению желудка
Станислав Дужников
Станислав Дужников

Директор заслуженного артиста России Станислава Дужникова Анна прокомментировала в беседе с aif.ru появившуюся в СМИ информацию о том, что ему сделали операцию по уменьшению желудка.

«Впервые слышу. Я не опровергаю и не подтверждаю. У меня нет никакой информации на этот счет», — заявила она.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Дужников якобы перенес операцию по уменьшению желудка для борьбы лишним весом.

Станислав Дужников известен ролями во многих сериалах и фильмах, включая такие, как «Воронины», «Ивановы-Ивановы», «Мосгаз» и другие.