Директор актера Дужникова прокомментировала новости о его операции

Директор заслуженного артиста России Станислава Дужникова Анна прокомментировала в беседе с aif.ru появившуюся в СМИ информацию о том, что ему сделали операцию по уменьшению желудка.
«Впервые слышу. Я не опровергаю и не подтверждаю. У меня нет никакой информации на этот счет», — заявила она.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Дужников якобы перенес операцию по уменьшению желудка для борьбы лишним весом.
Станислав Дужников известен ролями во многих сериалах и фильмах, включая такие, как «Воронины», «Ивановы-Ивановы», «Мосгаз» и другие.