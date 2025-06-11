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Элизабет Херли снялась обнаженной в честь 60-летия

Актриса поделилась откровенным фото в соцсети

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде в честь 60-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,1 миллиона подписчиков.

Элизабет Херли, фото: соцсети
Элизабет Херли, фото: соцсети

Знаменитость позировала на размещенном кадре, сидя полностью обнаженной в траве. При этом она распустила волосы, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и надела цепочку с серебристым кулоном.

«С днем рождения меня! (…) Я влюблена и чувствую себя счастливой и благодарной за то, что у меня лучшие в мире друзья и семья», — указала в подписи звезда.