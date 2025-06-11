Новый фильм о всем известных бременских музыкантах подарил зрителям свежий взгляд на известную сказку, наполненную яркими персонажами, захватывающими приключениями и современной музыкой. Особое внимание зрителей привлекает природа и города, где проходили съемки — именно там, где снимали фильм «Бременские музыканты», оживают волшебство и неповторимая атмосфера истории. В этой статье мы расскажем о самых впечатляющих локациях и поделимся полезной информацией для тех, кто мечтает увидеть их вживую.