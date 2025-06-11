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Чем закончился 1 сезон сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте»: цветы, преступления и нераскрытые тайны

Криминальная сага о четырех друзьях и соседях, в буквальном смысле закопавших в буйно цветущем саду общее прошлое, смотрится на удивление легко и увлекательно: это идеальное шоу выходного дня с интригой, переживаниями и психоанализом. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте» — кто, кого и за что закопал.
Денис Кудерин
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте»
Кадр из сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте»

Шоу о сообществе садоводов с первых кадров затягивает в игру с временными линиями и двойными смыслами, но главный вопрос упирается не только в раскрытие убийства. Сериал, напоминающий гибрид «Отчаянных домохозяек» и «Почему женщины убивают», доводит до кипения конфликты своих героев — Элис, Бретта, Кэтрин и Берди, чьи тайны к финалу переплетаются так же тесно, как корни их садовых растений. Чем закончился первый сезон сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте», что стало с главными героями и будет ли продолжение, читайте в нашем материале. 

Итоги финальной серии 1 сезона сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте»

В тихом пригороде Гросс-Пойнт, где газоны стригут до блеска, а соседи улыбаются через забор, четверо участников садоводческого клуба совершают неожиданный поступок — закапывают тело в саду. Так начинается сериал, где каждый лепесток скрывает ложь, а корни уходят в прошлое, полное обид и неразрешенных конфликтов. Действие развивается в двух временных линиях: в настоящем герои пытаются скрыть преступление, а флешбэки показывают, как они дошли до жизни такой.

Центральная четверка сериала — это Элис (Анна-София Робб), писательница, мечтающая сбежать в Нью-Йорк, но слишком неуверенная, чтобы сделать этот шаг; Бретт (Бен Раппапорт), разведенный отец, который слишком добр для этого мира; Кэтрин (Эйжа Наоми Кинг), идеальная жена, уставшая от идеальности; и Берди (Мелисса Фумеро), циничная дама в разводе, прячущая боль за мартини и колкостями. У каждого есть причины для убийства — будь то личные враги, скрытые обиды или внезапно всплывшие секреты. Но кто из них перешел черту? Сериал не спешит отвечать, зато щедр на намеки.

Авторы, Дженна Бэнс и Билл Кребс сделали цветы полноценными персонажами. Герань Элис, одуванчик Бретта и другие растения не просто декорация — их увядание или буйный рост отражают эмоции героев. Это умный ход, который добавляет иронии: пока персонажи пытаются контролировать сад, их собственные жизни превращаются в джунгли.

К финалу напряжение достигает пика: тело почти опознано, анонимные угрозы учащаются, а один из героев получает доказательства, способные разрушить хрупкий альянс. Но финальная развязка остается за кадром — создатели оставляют зрителя с вопросом: кто из этих милых садоводов готов на убийство? И, что важнее, готовы ли они на второе?

Последняя серия первого сезона, «Bad Seeds» («Плохие семена»), начинается с неожиданного поворота: тело Кита исчезает из сада, где его закопали главные герои. Берди, Кэтрин, Элис и Бретт в панике — кто-то опередил их и либо украл труп, либо оживил его? 

Кульминация наступает, когда частный детектив (который уже давно шантажировал героев) решает поднять ставки. Он узнал их тайну и теперь предлагает компании купить его молчание. Берди, известная своей любовью к рискованным решениям, подсовывает ему вместо выкупа сумку с пазлами — но судьба вмешивается: у шантажиста случается сердечный приступ прямо во время разговора. Казалось бы, вот он — шанс избавиться от еще одной проблемы, но герои вызывают скорую. Ирония в том, что дочь детектива называет их «ангелами», не подозревая, что они только что спаcли того, кто мог их погубить.

Но главный сюрприз финала — разгадка тайны убийства собаки Молли. Элис, уверенная, что виновата соседка Пэтти, обнаруживает окровавленный ошейник в доме Мэрилин. Оказывается, та случайно застрелила пса, приняв его за койота, а потом позвала Пэтти помочь замести следы. Эта параллель с главным преступлением сезона (Квиш тоже погиб случайно) заставляет Элис задуматься — может, и их преступление когда-нибудь всплывет так же неожиданно? 

Финал оставляет ее в полицейском участке, готовой снять груз с души, но зритель так и не узнаёт, призналась ли она во всем — в финальной сцене на Хэллоуин Элис нет среди остальных, а её судьба остаётся загадкой. По словам Бретта, она оставила странное сообщение «будто это не она».

Что до тела Квиша, то Кэтрин находит гениальное решение: компостный ящик. «К весне он станет частью почвы», — философски замечает она, и герои хоронят его там под покровом ночи. Финал оставляет зрителя с вопросами: что будет дальше? Сохранится ли их тайна? Или садоводов ждет новый «урожай» в виде разоблачения? Ответов пока нет, но одно ясно — если второй сезон состоится, скучно в Гросс-Пойнте точно не будет. Об этом говорит и краткий анонс в конце заключительной серии.

Как сложилась судьба героев

К финалу первого сезона каждый из четверки главных героев оказывается на перепутье. Их судьбы теперь тоже напоминают неопрятный сад — где-то пробиваются ростки надежды, а где-то зреют новые проблемы. 

Элис

Анна-София Робб в роли Элис в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»
Анна-София Робб в роли Элис в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»

Оказывается перед тяжелым моральным выбором. Ее мечты о писательской карьере и новой жизни сталкиваются с грузом ответственности за общую тайну. Впервые эта застенчивая женщина понимает, что иногда молчание может быть страшнее слов.

Берди 

Мелисса Фумеро в роли Берди в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»
Мелисса Фумеро в роли Берди в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»

Демонстрирует удивительную изобретательность в критических ситуациях, но ее привычка прятаться за сарказмом и алкоголем дает сбой. Кажется, даже эта циничная особа начинает осознавать, что некоторые вещи не закопать глубоко — ни в саду, ни в себе.

Кэтрин 

Эйжа Наоми Кинг в роли Кэтрин в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»
Эйжа Наоми Кинг в роли Кэтрин в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»

Проявляет неожиданные лидерские качества. Казавшаяся идеальной домохозяйкой, она теперь принимает решения, которые удивляют даже ее саму. Но сможет ли она сохранить этот новый образ, когда кризис минует?

Бретт 

Бен Раппапорт в роли Бретта в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»
Бен Раппапорт в роли Бретта в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте»

Всегда бывший голосом совести в компании, он переживает самый серьезный кризис. Его принципы и реальные поступки вступают в жестокое противоречие. Возможно, именно ему предстоит сделать самый трудный выбор из всех. Правда, к финалу первого сезона в его семейной драме намечаются положительные сдвиги. 

Будет ли продолжение сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте»

На момент выхода финальной серии первого сезона судьба проекта в целом понятна. Официального подтверждения от NBC о продлении пока нет — статус сериала на официальном сайте обозначен как «решается дальнейшая судьба». Однако открытый финал, в котором герои разговаривают с загадочным персонажем в костюме утки, явно намекает на незавершенную историю. Создатели, Дженна Бэнс и Билл Кребс, традиционно строят сюжеты с расчетом на многосезонное развитие, что добавляет оптимизма фанатам.

Ключевые ингредиенты для второго сезона уже заложены: беременность Берди, расследование полиции, пропажа Элис и назревающий конфликт между Коннором и Бреттом. Зрительские отзывы на платформах вроде MyShows отмечают, что сериал «имеет все шансы на продолжение», особенно если авторы усилят детективную линию и сократят избыточные любовные перипетии. Решение, вероятно, будет зависеть от рейтингов — а они, судя по активности обсуждений, выглядят перспективно. Остается ждать вердикта NBC, но пока можно смело сажать новые семена надежды.