Шоу о сообществе садоводов с первых кадров затягивает в игру с временными линиями и двойными смыслами, но главный вопрос упирается не только в раскрытие убийства. Сериал, напоминающий гибрид «Отчаянных домохозяек» и «Почему женщины убивают», доводит до кипения конфликты своих героев — Элис, Бретта, Кэтрин и Берди, чьи тайны к финалу переплетаются так же тесно, как корни их садовых растений. Чем закончился первый сезон сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте», что стало с главными героями и будет ли продолжение, читайте в нашем материале.
Итоги финальной серии 1 сезона сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте»
В тихом пригороде Гросс-Пойнт, где газоны стригут до блеска, а соседи улыбаются через забор, четверо участников садоводческого клуба совершают неожиданный поступок — закапывают тело в саду. Так начинается сериал, где каждый лепесток скрывает ложь, а корни уходят в прошлое, полное обид и неразрешенных конфликтов. Действие развивается в двух временных линиях: в настоящем герои пытаются скрыть преступление, а флешбэки показывают, как они дошли до жизни такой.
Центральная четверка сериала — это Элис (Анна-София Робб), писательница, мечтающая сбежать в Нью-Йорк, но слишком неуверенная, чтобы сделать этот шаг; Бретт (Бен Раппапорт), разведенный отец, который слишком добр для этого мира; Кэтрин (Эйжа Наоми Кинг), идеальная жена, уставшая от идеальности; и Берди (Мелисса Фумеро), циничная дама в разводе, прячущая боль за мартини и колкостями. У каждого есть причины для убийства — будь то личные враги, скрытые обиды или внезапно всплывшие секреты. Но кто из них перешел черту? Сериал не спешит отвечать, зато щедр на намеки.
Авторы, Дженна Бэнс и Билл Кребс сделали цветы полноценными персонажами. Герань Элис, одуванчик Бретта и другие растения не просто декорация — их увядание или буйный рост отражают эмоции героев. Это умный ход, который добавляет иронии: пока персонажи пытаются контролировать сад, их собственные жизни превращаются в джунгли.
К финалу напряжение достигает пика: тело почти опознано, анонимные угрозы учащаются, а один из героев получает доказательства, способные разрушить хрупкий альянс. Но финальная развязка остается за кадром — создатели оставляют зрителя с вопросом: кто из этих милых садоводов готов на убийство? И, что важнее, готовы ли они на второе?
Последняя серия первого сезона, «Bad Seeds» («Плохие семена»), начинается с неожиданного поворота: тело Кита исчезает из сада, где его закопали главные герои. Берди, Кэтрин, Элис и Бретт в панике — кто-то опередил их и либо украл труп, либо оживил его?
Кульминация наступает, когда частный детектив (который уже давно шантажировал героев) решает поднять ставки. Он узнал их тайну и теперь предлагает компании купить его молчание. Берди, известная своей любовью к рискованным решениям, подсовывает ему вместо выкупа сумку с пазлами — но судьба вмешивается: у шантажиста случается сердечный приступ прямо во время разговора. Казалось бы, вот он — шанс избавиться от еще одной проблемы, но герои вызывают скорую. Ирония в том, что дочь детектива называет их «ангелами», не подозревая, что они только что спаcли того, кто мог их погубить.
Но главный сюрприз финала — разгадка тайны убийства собаки Молли. Элис, уверенная, что виновата соседка Пэтти, обнаруживает окровавленный ошейник в доме Мэрилин. Оказывается, та случайно застрелила пса, приняв его за койота, а потом позвала Пэтти помочь замести следы. Эта параллель с главным преступлением сезона (Квиш тоже погиб случайно) заставляет Элис задуматься — может, и их преступление когда-нибудь всплывет так же неожиданно?
Финал оставляет ее в полицейском участке, готовой снять груз с души, но зритель так и не узнаёт, призналась ли она во всем — в финальной сцене на Хэллоуин Элис нет среди остальных, а её судьба остаётся загадкой. По словам Бретта, она оставила странное сообщение «будто это не она».
Что до тела Квиша, то Кэтрин находит гениальное решение: компостный ящик. «К весне он станет частью почвы», — философски замечает она, и герои хоронят его там под покровом ночи. Финал оставляет зрителя с вопросами: что будет дальше? Сохранится ли их тайна? Или садоводов ждет новый «урожай» в виде разоблачения? Ответов пока нет, но одно ясно — если второй сезон состоится, скучно в Гросс-Пойнте точно не будет. Об этом говорит и краткий анонс в конце заключительной серии.
Как сложилась судьба героев
К финалу первого сезона каждый из четверки главных героев оказывается на перепутье. Их судьбы теперь тоже напоминают неопрятный сад — где-то пробиваются ростки надежды, а где-то зреют новые проблемы.
Элис
Оказывается перед тяжелым моральным выбором. Ее мечты о писательской карьере и новой жизни сталкиваются с грузом ответственности за общую тайну. Впервые эта застенчивая женщина понимает, что иногда молчание может быть страшнее слов.
Берди
Демонстрирует удивительную изобретательность в критических ситуациях, но ее привычка прятаться за сарказмом и алкоголем дает сбой. Кажется, даже эта циничная особа начинает осознавать, что некоторые вещи не закопать глубоко — ни в саду, ни в себе.
Кэтрин
Проявляет неожиданные лидерские качества. Казавшаяся идеальной домохозяйкой, она теперь принимает решения, которые удивляют даже ее саму. Но сможет ли она сохранить этот новый образ, когда кризис минует?
Бретт
Всегда бывший голосом совести в компании, он переживает самый серьезный кризис. Его принципы и реальные поступки вступают в жестокое противоречие. Возможно, именно ему предстоит сделать самый трудный выбор из всех. Правда, к финалу первого сезона в его семейной драме намечаются положительные сдвиги.
Будет ли продолжение сериала «Садовничество в Гросс-Пойнте»
На момент выхода финальной серии первого сезона судьба проекта в целом понятна. Официального подтверждения от NBC о продлении пока нет — статус сериала на официальном сайте обозначен как «решается дальнейшая судьба». Однако открытый финал, в котором герои разговаривают с загадочным персонажем в костюме утки, явно намекает на незавершенную историю. Создатели, Дженна Бэнс и Билл Кребс, традиционно строят сюжеты с расчетом на многосезонное развитие, что добавляет оптимизма фанатам.
Ключевые ингредиенты для второго сезона уже заложены: беременность Берди, расследование полиции, пропажа Элис и назревающий конфликт между Коннором и Бреттом. Зрительские отзывы на платформах вроде MyShows отмечают, что сериал «имеет все шансы на продолжение», особенно если авторы усилят детективную линию и сократят избыточные любовные перипетии. Решение, вероятно, будет зависеть от рейтингов — а они, судя по активности обсуждений, выглядят перспективно. Остается ждать вердикта NBC, но пока можно смело сажать новые семена надежды.