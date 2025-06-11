Кульминация наступает, когда частный детектив (который уже давно шантажировал героев) решает поднять ставки. Он узнал их тайну и теперь предлагает компании купить его молчание. Берди, известная своей любовью к рискованным решениям, подсовывает ему вместо выкупа сумку с пазлами — но судьба вмешивается: у шантажиста случается сердечный приступ прямо во время разговора. Казалось бы, вот он — шанс избавиться от еще одной проблемы, но герои вызывают скорую. Ирония в том, что дочь детектива называет их «ангелами», не подозревая, что они только что спаcли того, кто мог их погубить.