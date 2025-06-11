Вышел трейлер новой драмы с Шайей ЛаБафом и Тоби Кеббеллом

Главный герой картины — Сэл по прозвищу Бык. Когда-то он был восходящей звездой бокса, но так и не реализовал чемпионские амбиции. Теперь он живет в мрачном провинциальном городке, лишенный достойной работы и карьерных перспектив, и понимает, что его единственный шанс на нормальную жизнь кроется в отношениях с дочерью-подростком Молли, которую едва знает.