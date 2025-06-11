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Вышел трейлер новой драмы с Шайей ЛаБафом и Тоби Кеббеллом

Смотрите трейлер криминальной драмы «Без правил» про бывшего боксера, вынужденного выбирать между карьерным взлетом и любовью дочери

«Наше кино» представляет первый дублированный трейлер криминальной драмы «Без правил», где главные роли исполнили Шайа ЛаБаф и звезда «Черного зеркала» Тоби Кеббелл

Главный герой картины — Сэл по прозвищу Бык. Когда-то он был восходящей звездой бокса, но так и не реализовал чемпионские амбиции. Теперь он живет в мрачном провинциальном городке, лишенный достойной работы и карьерных перспектив, и понимает, что его единственный шанс на нормальную жизнь кроется в отношениях с дочерью-подростком Молли, которую едва знает.

В этот момент из тюрьмы выходит старый друг Сэла Винс — он предлагает боксеру вернуться к тренировкам и участвовать в подпольных боях. Герой оказывается перед сложным выбором: возродить спортивную карьеру, все глубже погружаясь в криминальный мир, или наладить отношения с дочерью и уберечь ее от ошибок.

Кадр из фильма «Без правил»
Кадр из фильма «Без правил»

Ради ролей в фильме «Без правил» Тоби Кеббелл и Шайа ЛаБаф несколько месяцев тренировались под руководством британского боксера Карла Фроча — многократного чемпиона в среднем весе, включенного в 2023 году в Международный зал боксерской славы. Сам Фроч исполнил в картине эпизодическую роль.

Также в фильме снялись Джеймс Космо («Игра престолов»), Кила Лорд Кэссиди («Заклятие 4: Последний обряд») и Аийша Харт («Открытие ведьм»).

Премьера фильма «Без правил» в российских кинотеатрах состоится 24 июля.