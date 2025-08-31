Под рукой у легендарного баскетболиста оказываются только камни, но несмотря на близкое расстояние он попадает куда угодно, только не в кольцо. Булыжники отскакивают в трубы, лампы, и те валятся на его товарища по несчастью. Все это уморительно еще и потому, что в реальности у Шакила тоже были огромные проблемы с реализацией штрафных бросков. Получилась просто отменная пародия.