Когда думаешь о знаменитых спортсменах в кино, первым на ум чаще всего приходит Майк Тайсон в «Мальчишнике в Вегасе». Но это далеко не единственное впечатляющее камео атлетов. Иногда они появляются лишь эпизодически, а порой получают полноценные роли. Представляем подборку по-настоящему чемпионских появлений спортсменов на экране.
Майкл Джордан — «Космический джем»
В 1996-м величайший баскетболист всех времен Майкл Джордан стал главным героем культового «Космического джема». Фильм, сочетающий живые съемки и анимацию, рассказывает, как «Его Воздушество» помогает мультяшным героям Looney Tunes обыграть инопланетян, которые воруют таланты звезд NBA. Чтобы спасти мультяшек от порабощения, Джордану даже пришлось оставить любимый им бейсбол.
Помимо него, в ленте появились и другие легенды: Ларри Берд, Чарльз Баркли и Патрик Юинг. В 2021-м вышел сиквел — на этот раз с Леброном Джеймсом, но именно оригинал остается классикой.
Дэн Марино — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
В 1994-м квотербек «Майами Долфинс» Дэн Марино неожиданно появился в культовой комедии с Джимом Керри. По сюжету, эксцентричный детектив Эйс Вентура расследует похищение талисмана команды, но в итоге ему приходится спасать еще самого Марино, которого похитил мстительный Рэй Финкл (Шон Янг). Изначально футболист сомневался, стоит ли участвовать в комедии, но после уговоров Керри все же сдался. К тому же в картине игрок наконец «выиграл» Супербоул, чего так и не сумел достичь в реальной жизни.
Картина собрала в прокате более 70 миллионов долларов и сделала Марино известным публике, далекой от спорта. На этом ее влияние на американский футбол не заканчивается. «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» подарил любителям спорта фразу на все времена: «Laces out!» (в переводе — «Шнуровкой наружу!»). Теперь ее часто выкрикивают, когда не забиваются филд-голы.
Джибриль Сиссе — «Такси 4»
Французский футболист Джибриль Сиссе, известный по выступлениям за «Ливерпуль» и «Олимпик Марсель», сыграл в четвертой части франшизы «Такси». Здесь он предстает самим собой — звездным нападающим, который ужасно опаздывает на дебютный матч за «провансальцев». Фанаты футбола помнят, что Сиссе действительно выступал за «Марсель» в тот период.
Единственный шанс успеть вовремя — сесть в сверхскоростное такси Даниэля (Сами Насери). Камео получилось динамичным и забавным, под стать эпизоду с Сильвестром Сталлоне из третьей части. Для российских зрителей делает его особенным удивительный факт: в 2013-м именитый форвард перешел в краснодарскую «Кубань». Жаль, что никто из российских режиссеров так и не снял нашу версию с поездкой Сиссе на такси по югу страны.
Хайнс Уорд — «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Бывший игрок «Питтсбург Стилерз» Хайнс Уорд украсил собой один из наиболее эпичных моментов в трилогии Нолана — фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Он защищал цвета вымышленной команды Gotham Rogues. Матч только стартовал, как вдруг поле начало рушиться и уходить под землю из-за взрывов Бэйна (Том Харди).
Сцена смотрится особенно мощно, учитывая, что перед нами — реальный чемпион Супербоула. Этот эпизод даже включили в трейлер. Кроме того, у Уорда есть еще один любопытный опыт. Он появился в третьем сезоне «Ходячих мертвецов» в качестве ходячего.
Шакил О’Нил — «Очень страшное кино 4»
У невероятного Шакила О’Нил сразу несколько известных комедийных ролей, но сегодня мы хотим напомнить про камео в «Очень страшное кино 4». В сцене поставленной в стиле «Пилы» Шак играет карикатурную версию себя. Вместе с популярным психологом они оказались заперты в комнате, которая наполняется газом. На спасение у них только 120 секунд, вдобавок они скованы цепями. Герои замечают наверху пилу, но чтобы получить ее, нужно попасть чем-то в баскетбольную корзину.
Под рукой у легендарного баскетболиста оказываются только камни, но несмотря на близкое расстояние он попадает куда угодно, только не в кольцо. Булыжники отскакивают в трубы, лампы, и те валятся на его товарища по несчастью. Все это уморительно еще и потому, что в реальности у Шакила тоже были огромные проблемы с реализацией штрафных бросков. Получилась просто отменная пародия.
Том Брэди — «Третий лишний 2»
Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди стал участником одной из самых нелепых сцен в нашей подборке. Разумеется, речь о его появлении в комедии «Третий лишний 2». По сюжету, говорящий медведь Тед (Сет МакФарлейн) и его друг Джони (Марк Уолберг) пробираются в дом футболиста, пока тот спит, чтобы украсть его семя для искусственного оплодотворения.
Внезапно Брэди просыпается в ярости. Сначала он выталкивает с балкона Джонни, а потом профессиональным броском отправляет вниз и Теда. В диалог с ним также эффектно вставлена шутка про «сдутые мячи» на фоне скандала, который тогда будоражил NFL.