К 2005 году в активе Михалкова было уже более 50 фильмов, и он был самым титулованным актером в команде «Жмурок». Впоследствии он продолжил сниматься в кино, также активно занимаясь продюсированием практически всех картин, в которых сыграл. Среди его работ особенно выделяется дилогия «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Утомленные солнцем 2: Цитадель», в которых он выступил в качестве актера, режиссера, продюсера и автора сценария.