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Герои «Жмурок» 20 лет спустя: что стало с актерами культовой криминальной комедии

Двадцать лет назад на российские экраны вышел криминальный боевик «Жмурки». Разберемся, что стало с актерами, сыгравшими основных его персонажей
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Жмурки»
«Жмурки»

После выхода сверхпопулярных фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексей Балабанов превратился в культового режиссера, сняться у которого было большой удачей. Для своей новой черной комедии «Жмурки», снятой в формате криминального боевика, он собрал команду выдающихся актеров. Вместе с ними он создал настоящий памятник эпохе «первоначального накопления капитала», развернувшейся в России в 90-е годы.

Саймон

Саймона в фильме «Жмурки» Балабанова
Дмитрий Дюжев в роли жулика Саймона в фильме «Жмурки»

Одним из главных действующих лиц в «Жмурках» является молодой и не слишком удачливый бандит Саймон, которого играет Дмитрий Дюжев. Саймон действует в паре с более разговорчивым Сергеем, осуществляя силовое прикрытие. Его главное оружие — скрытые в рукавах пистолеты, которые он без раздумий пускает в ход. Внешне производит впечатление недалекого человека, но на деле оказывается сообразительнее напарника.

К роли Саймона Дюжев подошел в статусе звезды криминального сериала «Бригада», в котором исполнил роль ближайшего друга Саши Белого по имени Космос. Участие в «Жмурках» оказало самое положительное влияние на карьеру Дюжева. Он получил признание в качестве драматического актера, продолжил активно сниматься в кино, а также поступил в МХТ имени Чехова.

В 2009 году он вновь появился на экранах в дуэте с Безруковым в криминальной комедии «Каникулы строгого режима», а в 2015 они сыграли главных героев сериала «Временно недоступен». Дюжев не замыкается на криминальном кино, появляясь в детских фильмах, мелодрамах и комедиях. Также актер занимается озвучиванием мультфильмов. В 2018 году Дмитрию Дюжеву присвоено почетное звание Заслуженный артист РФ.

Дмитрий Дюжев на 47-ом ММКФ
Дмитрий Дюжев на закрытии ММКФ-2025Источник: РИА Новости

Михалыч

Михалыч из фильма «Жмурки» Балабанова
Никита Михалков в роли Михалыча в фильме «Жмурки»

Главным криминальным авторитетом города является колоритный бандит Михалыч, которого играет выдающийся актер Никита Михалков. Его герой одет в малиновый пиджак, носит массивные золотые украшения, разговаривает по мобильному телефону и всем своим видом демонстрирует повадки крупного мафиози отечественного разлива.

К 2005 году в активе Михалкова было уже более 50 фильмов, и он был самым титулованным актером в команде «Жмурок». Впоследствии он продолжил сниматься в кино, также активно занимаясь продюсированием практически всех картин, в которых сыграл. Среди его работ особенно выделяется дилогия «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Утомленные солнцем 2: Цитадель», в которых он выступил в качестве актера, режиссера, продюсера и автора сценария.

В 2010-х годах Никита Михалков подался в Интернет, быстро став популярным блогером. Он занял активную гражданскую позицию, а в 2015 году стал одним из ста полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством».

Никита Михалков — ведущий авторской программы «БесогонТВ»
Никита Михалков в 2025 годуИсточник: Кадр из программы «БесогонТВ»

Корон, Бала и Баклажан

Корон, Бала и Баклажан из фильма «Жмурки»
Сергей Маковецкий, Анатолий Журавлев и Григорий Сиятвинда в роли Корона, Бала и Баклажана в фильме «Жмурки»

Трое бандитов в исполнении Сергея Маковецкого, Анатолия Журавлева и Григория Сиятвинда выглядит своеобразной криминальной реинкарнацией знаменитого гайдаевского трио Трус, Балбес, Бывалый. Они подчиняются приказам милиционера Воронова, он же Легавый, и являются классическими исполнителями грязной работы, которых работодатель решает слить после очередного задания.

Сергей Маковецкий, сыгравший Корона, на момент съемок был уже Заслуженным артистом РФ и обладателем множества кинематографических наград. Предыдущие 25 лет он служил в театре Вахтангова и снялся в десятках фильмов, включая небольшую роль в культовом боевике «Брат 2». После появления в «Жмурках» Маковецкий продолжил активно сниматься в кино в самых разных жанрах. В 2008, 2013 и 2014 он стал лауреатом премии «Золотой орел» (за фильм «12» и сериальные роли).

Последний чемпион СССР по тхэквондо Анатолий Журавлев начал актерскую деятельность в начале 90-х годов. Его первой заметной работой стала роль бывшего десантника Коли Орлова в комедийной мелодраме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо», а к «Жмуркам» он был уже опытным актером. Впоследствии он снялся более чем в тридцати фильмах, но особой славы не снискал.

Если для кого-то «Жмурки» стали своеобразным трамплином в карьере, то это для Григория Сиятвинда. Его герой по кличке Баклажан постоянно подвергается нападкам товарищей, обзывающих его эфиопом, хотя на уроженца Эфиопии он совсем не похож. На деле отец актера родом из Замбии, где будущий Баклажан провел несколько лет в раннем детстве. 

Экзотическая внешность сильно сказалась на его амплуа, однако после роли в «Жмурках» актер не испытывает недостатка в предложениях. Наибольшую известность ему принесла роль Михаила Джековича Гебреселассие в сериале «Кухня» и его спин-оффах.

Актеры черной комедии «Жмурки» сегодня
Сергей Маковецкий с Владимиром Путиным, Анатолий Журавлев, Григорий СиятвиндаИсточник: Кадр программы «Новости» / Официальная страницв «Радио FM» / Кадр из интервью для «Вечерняя Москва»

Легавый

Легавый из фильма «Жмурки»
Виктор Сухоруков в роли Легавого в фильме «Жмурки»

Главный антагонист «Жмурок», если в фильме о бандитах может быть таковой — это оборотень в погонах, старший лейтенант милиции Воронов, он же Легавый (Виктор Сухоруков). Это он наводит банду Корона на людей Михалыча, он убивает Палача и он же сдает Корона Саймону и Сергею.

Для Сухорукова «Жмурки» стали шестым фильмом, в котором он снимался под руководством Алексея Балабанова. Их сотрудничество началось с драмы «Счастливые дни», а знаменитым Сухорукова сделали балабановские «Брат» и «Брат 2». Вскоре после «Жмурок» он получил звание Народного артиста РФ и практически полностью ушел в кино. За прошедшие 20 лет Сухоруков дважды становился лауреатом премии «Золотой орел», а также получил вторых в карьере «Белого слона» и «Нику».

Вмктор Сухоруков в роли Геннадия в сериале «Я ничего не помню»
Виктор Сухоруков в трейлере сериала «Я ничего не помню»Источник: Кадр трейлера сериала «Я ничего не помню»