Когда-то отечественные телепроекты предлагали зрителю лишь бесконечную прогулку по улицам разбитых фонарей: полицейские ловили преступников с большей или меньшей степенью остросюжетности. Доблестные стражи порядка по сей день вдохновляют кинематографистов. Но появились и другие герои. Как правило, это люди так называемых помогающих профессий: врачи, психологи, учителя.
Вспомним сериалы о героях нашего времени.
1. «Триггер» (2020)
Умный, ироничный московский психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) исповедует метод «шоковой» терапии. Пока его коллеги месяцами выслушивают своих клиентов, пытаясь докопаться до сути, он устраивает различного рода дерзкие провокации. И действительно, Артему удается «исцелить» обратившегося за один-два сеанса.
Дела идут хорошо, пока один из клиентов Стрелецкого не сводит счеты с жизнью. Артем оказывается в тюрьме, а выйдя из нее, возвращается к своей практике, параллельно пытаясь распутать уголовное дело, по которому был осужден. Он уверен в своей юридической невиновности, но комплекс вины не оставляет врачевателя душ. К тому же в личной жизни героя все непросто.
На протяжении трех вышедших сезонов мы наблюдаем за попытками Стрелецкого наладить отношения с отцом, который является его коллегой, но ярым противником «шокового» метода, с бывшей женой, воспитывающей маленького сына. Персонаж старается быть честным с собой и окружающими, но, оказывается, такую позицию готовы принять не все.
Помимо Максима Матвеева, в «Триггере» можно увидеть Игоря Костолевского, нечасто балующего зрителей своим появлением на экране, а также Светлану Иванову, Романа Маякина, Викторию Маслову. Анонсирован выход четвертого сезона.
2. «Крутая перемена» (2023)
Андрей (Никита Ефремов) с детства мечтал стать учителем литературы в родном Арзамасе, как и любимая мама. Но столичная жизнь закрутила парня, изменив его приоритеты. В итоге спустя годы бизнесмен-неудачник возвращается в город детства с многомилионными долгами и идеей продать отчий дом, в котором якобы останавливался Пушкин. Вот только отец, отбывающий срок в колонии, не дает согласия.
Чтобы завоевать доверие родителя, Андрей устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. А еще начинает преподавать литературу в обычной школе. Не сразу, но у него начинает получаться. Может, и правда — призвание?
Создатели драмеди «Крутая перемена» смотрят на современную школу добрым, снисходительным взглядом и готовы прощать ученикам и учителям многое. Герои несколько идеализированы, но вызывают живой интерес. А уж полюбоваться на Никиту Ефремова в роли учителя — особое удовольствие.
Любопытно, что каждый эпизод восьмисерийного проекта посвящен тому или иному произведению русской классики: «Отцы и дети», «Горе от ума», «Капитанская дочка»… Главный герой обсуждает его с учениками на уроке, а сюжетные повороты серии перекликаются с тематикой этого литературного произведения. Выход второго сезона ожидается в 2025 году.
3. «Доктор Рихтер» (2017)
Пожалуй, врачи — самые любимые (после полицейских) объекты исследования отечественных кинематографистов. Медицинских сериалов снимается много и разных — на любой вкус. Есть среди них настоящие долгожители, например, «Склифосовский», «отметивший» 12 сезон. Достойное место в этом ряду занимает «Доктор Рихтер» — весьма удачная адаптация культового американского проекта «Доктор Хаус» — с блистательным Алексеем Серебряковым в главной роли.
Врач московской больницы № 100 Андрей Рихтер — настоящий гений диагностики. Самые сложные случаи — это его стезя. Подобно Шерлоку Холмсу, распутывающему хитросплетения преступной мысли, он исследует симптомы, размышляет, делает выводы, ставя точный диагноз. Под его началом работает команда профильных врачей высочайшего класса.
Да, Рихтер — мизантроп: он утверждает, что все пациенты лгут, он резок с коллегам. Тяжелая травма ноги вынуждает его горстями пить обезболивающее. Но в профессии Андрею нет равных. Поэтому главврач Никольская (Анна Михалкова) многое прощает своему ценному сотруднику.
К настоящему времени вышло три сезона.
4. «Урок» (2025)
Драма о жизни провинциальной школы. Успешный рэпер Антон (Юра Борисов) переживает удар судьбы. Потеряв любимую в ДТП, он проходит курс реабилитации в клинике. Сбежав оттуда, Антон обращается к брату, работающему учителем в средней школе, за поддержкой. Тот обещает помочь при условии, что Антон пойдет преподавать в эту школу.
Что и говорить, кадровый вопрос в современном образовании — самый острый. Несмотря на неоконченное педагогическое образование, Антон не в восторге от этого предложения. Но постепенно работа со старшеклассниками преображает главного героя.
Авторы сериала «Урок» достаточно откровенно говорят о проблемах современных школьников: буллинге, зависимости от соцсетей, социальных конфликтах. Съемки проходили в Перми и ее окрестностях. Кроме оскаровского номинанта в драме заняты: Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова.
5. «Пять минут тишины» (2017)
Драматическое повествование о трудовых буднях спасательного отряда МЧС. Отличник академии МЧС Александр Грек (Роман Курцын) вместо ожидаемой стажировки при штабе направлен в горноспасательный отряд, которым руководит суровый Сергей Гиреев (Игорь Лифанов). Новичку предстоит найти свое место в команде и на практике постигать все тонкости этой важной работы, в которой всегда есть место подвигу.
Проект «Пять минут тишины» имеет несколько продолжений: «Пять минут тишины. Возвращение» (2018—2019), «Пять минут тишины. Новые горизонты» (2020), «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (2021), «Пять минут тишины. Море и горы» (2023).