Дела идут хорошо, пока один из клиентов Стрелецкого не сводит счеты с жизнью. Артем оказывается в тюрьме, а выйдя из нее, возвращается к своей практике, параллельно пытаясь распутать уголовное дело, по которому был осужден. Он уверен в своей юридической невиновности, но комплекс вины не оставляет врачевателя душ. К тому же в личной жизни героя все непросто.