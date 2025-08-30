Получить номинацию на «Оскар» — огромная честь для любого актера, а некоторым повезло достичь этого еще в детстве. Эти юные таланты доказали, что возраст не мешает большим достижениям. Вспоминаем самых молодых номинантов главной кинопремии, чьи первые роли стали настоящими открытиями.
Джоди Фостер — 14 лет
Начавшая свою карьеру еще в раннем детстве, Джоди Фостер уже в 14 лет заявила о себе во всеуслышание. В 1976-м она получила номинацию на «Оскар» за игру Айрис — малолетней проститутки в культовом «Таксисте» Мартина Скорсезе. Несмотря на возраст, ее персонаж получился поразительно комплексным: наивная, но уже разочаровавшаяся в жизни жертва криминального Нью-Йорка. Фостер не победила в той гонке, но однозначно запомнилась всем.
Всего через 12 лет она взяла свою первую статуэтку за образ жертвы изнасилования в «Обвиняемых», а через три года — вторую за незабываемое исполнение Кларисы Старлинг в «Молчании ягнят». Эти победы возвели ее в ранг первой актрисы, удостоившейся двух «Оскаров» до 30. В прошлом году спустя почти 50 лет после первой номинации Фостер вновь была выдвинута на награду за ленту «Дайана Найэд».
Хейли Стайнфелд — 14 лет
В 13 лет неизвестная Хейли Стайнфелд прошла кастинг у братьев Коэн на главную роль в вестерне «Железная хватка». Ее героиня — упрямая и бесстрашная девчонка, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить за смерть отца. Стайнфелд не затерялась даже на фоне таких именитых партнеров, как Джефф Бриджес и Мэтт Дэймон. Хотя фильм не взял ни одной награды из десяти номинаций (с одной как раз для Хейли), именно он сделал ее восходящей звездой Голливуда.
В дальнейшем она появилась в спин-оффе «Бамблби» и здорово проявила себя в комедийном сериале «Дикинсон». Ее озвучка Гвен Стейси в анимационной трилогии «Человек-паук: Через вселенные» принесла новую волну популярности. Во вселенной Marvel она также отметилась в образе Кейт Бишоп в сериале «Соколиный глаз».
Сирша Ронан — 13 лет
Ирландская актриса Сирша Ронан впервые привлекла широкое внимание к себе в 13 лет, сыграв Бриони Таллис в драме «Искупление». Ее героиня — девочка, чья слова разрушают жизни сразу нескольких людей — принесла актрисе номинацию в категории «Лучшая женская роль второго плана». Но как выяснилось, это была лишь первая из четырех!
Кажется, Ронан что-то знает о выборе картин. Не меньшее признание она получила за исполнение тоскующей по дому ирландской иммигрантки в Нью-Йорке 1950-х в мелодраме «Бруклин», бунтующей выпускницы средней школы в драмеди «Леди Берд» Греты Гервиг и Джо Марч в драме «Маленькие женщины» Гервиг. Их творческий союз с Гервиг кажется чем-то особенным. Удивительно, но к 25 годам Сирша уже вошла в историю как одна из самых молодых актрис с таким количеством номинаций, уступив только Дженнифер Лоуренс. Очевидно, что в ее случае и большая награда не за горами.
Хэйли Джоэл Осмент — 11 лет
Фраза «Я вижу мертвецов» стала канонической благодаря Хэйли Джоэлу Осменту, который в 11 лет получил номинацию на «Оскар» за воплощение Коула Сиэра в триллере «Шестое чувство»«Шестое чувство». Его герой — мальчик, способный общаться с призраками, — поразил и массового зрителя, и специалистов. Статуэтка досталась Майклу Кейну, но Осмент сразу вошел в число одних из самых многообещающих детей-актеров.
Справедливости ради, к моменту съемок в «Шестом чувстве» у него уже был опыт в большом кино. В 5 лет он дебютировал в «Форресте Гампе» в роли Форреста-младшего, а затем снимался в ситкомах. После триумфа у М. Найта Шьямалана он сыграл главную роль у Стивена Спилберга в «Искусственном разуме» и снялся в социальной драме «Заплати другому» вместе с Кевином Спейси.
Эбигейл Бреслин — 10 лет
В 2006 году 10-летняя Эбигейл Бреслин влюбила в себя зрителей трогательной Оливией Гувер в «Маленькой мисс Счастье». Ее героиня — мечтательница, которая едет на конкурс красоты в разбитом фургоне вместе с чудаковатой семьей. Трагикомедия получила четыре номинации на «Оскар», в том числе одну для Бреслин.
К моменту съемок в «Маленькой мисс Счастье» у актрисы уже был солидный опыт. Она начала сниматься в рекламе в 3 года, а в 6 лет дебютировала в кино у М. Найта Шьямалана в «Знаках» (получается, режиссер едва ли не лучший открыватель детских талантов). Однако именно образ Оливии с культовым танцем под Super Freak превратили ее в настоящую звезду.
Бреслин уступила мастеровитой Дженнифер Хадсон, но ее карьера на этом не остановилась. В 2009-м она исполнила выживательницу Литл-Рок в комедийном ужастике «Добро пожаловать в Zомбилэнд», а через 10 лет вернулась к этому персонажу в сиквеле.
Джастин Генри — 8 лет
Джастин Генри до сих пор остается самым молодым номинантом на «Оскар» в истории, и вряд ли его достижение скоро превзойдут. В 8 лет он сыграл Билли Крамера в драме «Крамер против Крамера», где его герой стал центром настоящей битвы за опеку между родителями (Дастином Хоффманом и Мэрил Стрип). Картина получила пять «Оскаров», а Генри — номинацию, что сделало его рекордсменом на долгие годы. С учетом, что его экранные родители оба удостоились наград, можно сказать, что они его должники. Кто как не он поспособствовал их успеху?
В тот раз победителем стал 78-летний актер Мелвин Дуглас. Что удивительно, именно у обладателя пусть нестандартного, но все же рекорда, карьера в кино дальше не сложилась. Были несколько второстепенных работ в кино и сериалах, но и близко ничего, что могло бы сравниться с классикой от Роберта Бентона. Генри даже не учился на актера. Он окончил факультет «психологии» в колледже Скидмор, а карьеру построил в медиа-бизнесе. С 2009-го он занимает руководящий пост в компании Veoh, работающей в области интернет-телевидения.