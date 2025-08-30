Джастин Генри до сих пор остается самым молодым номинантом на «Оскар» в истории, и вряд ли его достижение скоро превзойдут. В 8 лет он сыграл Билли Крамера в драме «Крамер против Крамера», где его герой стал центром настоящей битвы за опеку между родителями (Дастином Хоффманом и Мэрил Стрип). Картина получила пять «Оскаров», а Генри — номинацию, что сделало его рекордсменом на долгие годы. С учетом, что его экранные родители оба удостоились наград, можно сказать, что они его должники. Кто как не он поспособствовал их успеху?



В тот раз победителем стал 78-летний актер Мелвин Дуглас. Что удивительно, именно у обладателя пусть нестандартного, но все же рекорда, карьера в кино дальше не сложилась. Были несколько второстепенных работ в кино и сериалах, но и близко ничего, что могло бы сравниться с классикой от Роберта Бентона. Генри даже не учился на актера. Он окончил факультет «психологии» в колледже Скидмор, а карьеру построил в медиа-бизнесе. С 2009-го он занимает руководящий пост в компании Veoh, работающей в области интернет-телевидения.