Неприятности в виде природных аномалий или просто плохой погоды лучше переживать дома, уютно устроившись перед телевизором или монитором ноутбука для просмотра хорошего фильма.
Подобрали семь кинолент, которые помогут скрасить меланхолию, скоротать время под шум грозы или даже вдохновить на нечто большее.
«Мои черничные ночи»
Молодая и закаленная неудачами Элизабет ищет «покоя и умиротворения» для своего разбитого сердца. Помогают ей заново почувствовать вкус жизни новое гастрономическое сочетание — черничный пирог с мороженым по особому рецепту, а также новые знакомства с людьми и с их проблемами.
Мелодрама «Мои черничные ночи» пронизана легкой спонтанностью летних ночей и джазовой импровизацией. Некую музыкальность фильму добавила исполнительница главной роли — американская певица и пианистка Нора Джонс. Плечо утешения ее героине подставляет притягательный Джуд Лоу.
«Шоколад»
Действительно вкусное, умиротворяющее и одновременно жизнеутверждающее кино с утонченной Жюльет Бинош и дебютирующем в пиратском обличии Джонни Деппом в главных ролях.
Повествует «Шоколад» о молодой женщине Виенн, странствующей по миру в компании маленькой дочери Анук и ее неуловимого друга Пантуфла. В каждом новом городе главные героини надеются обрести дом, попутно приобщая его враждебных жителей к прекрасному: любви, гедонизму и шоколадно-кофейной эстетике.
«Во всем виноват енот»
Экранизация реальной истории о кризисе одного престижного юриста, однажды решившего не возвращаться в дом, где его любят и ждут.
Вместо этого персонаж Брайана Крэнстона в драме «Во всем виноват енот» добровольно обрек себя на отшельничество. И стал наблюдать с чердака над гаражом за своей женой Дианой в лице актрисы Дженнифер Гарнер, соседом Дирком — Джейсон О’Мара и другими обитателями этой улицы.
«Девчата»
Старая и очень добрая советская классика о настоящей дружбе и любви, стройке и всевозможных способах приготовления картофеля. В кулинарные изыски зрителей посвятит задорная Тося Кислицына, которую сыграла Надежда Румянцева. Завоевывать сердце юной поварихи будет красавец-лесоруб Илья Ковригин, в которого перевоплотился Николай Рыбников.
Рвению и позитиву, с которыми главные герои фильма «Девчата» пробираются сквозь сибирские сугробы, с каким задором работают в студеный холод и также лихо радуются наступившей весне, остается только позавидовать. Вот уж точно, для кого природа не имеет плохой погоды.
«Шесть дней, семь ночей»
Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как кто-то борется со стихией вместо тебя. Как раз всеми тремя моментами можно насладиться в исполнении изящной Энн Хеч и бравого Харрисона Форда. Звездную компанию им составил Дэвид Швиммер.
Приключенческая картина «Шесть дней, семь ночей» расскажет об экстренной посадке самолета в грозу на необитаемом острове. Пока возлюбленные отчаянно ищут своих робинзонов посреди островов Таити, двум малознакомым пассажирам: трудяге-пилоту Квину Харрису и его гламурной пассажирке Робин Монро, придется мириться и трудностями выживания, и с боевыми характерами друг друга.
«День сурка»
Телеведущий и корреспондент Фил Коннорс ежегодно освещает весеннее появление сурка из норы в маленьком городке штата Пенсильвания. Однако эту поездку он запомнит надолго, буквально навсегда. Ведь теперь в его жизни существует лишь один день — судьбоносное 2 февраля.
Играет поссорившегося с календарем репортера в «Дне сурка» неповторимый Билл Мюррей. В роли привлекательного продюсера этого метеорологического шоу Риты Хансон — Энди МакДауэлл, а невозмутимым оператором стал Крис Эллиотт.
«Послезавтра»
Плохая погода — то, что преследует персонажей в исполнении актера Денниса Куэйда и его коллеги Джейка Джилленхола на протяжении всего фильма. Пока одна половина планеты погибает от скоропостижной засухи, другая — стирается с лица Земли водной стихией.
Виной всему — глобальная энергетическая катастрофа (или пресловутое глобальное потепление), прогнозированием которой давно занимается ученый-палеоклиматолог Джек Холл. Теперь в руках героя триллера «Послезавтра» не только жизнь собственного сына Сэма, замерзающего в Нью-Йорке, но и спасение всего человечества от нового Ледникового периода.