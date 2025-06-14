Вместо этого персонаж Брайана Крэнстона в драме «Во всем виноват енот» добровольно обрек себя на отшельничество. И стал наблюдать с чердака над гаражом за своей женой Дианой в лице актрисы Дженнифер Гарнер, соседом Дирком — Джейсон О’Мара и другими обитателями этой улицы.