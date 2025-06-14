Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

7 фильмов для душевного тепла: что посмотреть в дождливую погоду

Ромком, ужастик или научно-фантастический триллер. Рассказываем, что посмотреть, когда особенно грустно от непогоды в разгар долгожданного лета
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Брайан Крэнстон в фильме «Во всем виноват енот»
Брайан Крэнстон в фильме «Во всем виноват енот»

Неприятности в виде природных аномалий или просто плохой погоды лучше переживать дома, уютно устроившись перед телевизором или монитором ноутбука для просмотра хорошего фильма.

Подобрали семь кинолент, которые помогут скрасить меланхолию, скоротать время под шум грозы или даже вдохновить на нечто большее.

«Мои черничные ночи»

Нора Джонс и Джуд Лоу в фильме «Мои черничные ночи»
Нора Джонс и Джуд Лоу в роли Элизабет и Джереми в фильме «Мои черничные ночи»

Молодая и закаленная неудачами Элизабет ищет «покоя и умиротворения» для своего разбитого сердца. Помогают ей заново почувствовать вкус жизни новое гастрономическое сочетание — черничный пирог с мороженым по особому рецепту, а также новые знакомства с людьми и с их проблемами.

Мелодрама «Мои черничные ночи» пронизана легкой спонтанностью летних ночей и джазовой импровизацией. Некую музыкальность фильму добавила исполнительница главной роли — американская певица и пианистка Нора Джонс. Плечо утешения ее героине подставляет притягательный Джуд Лоу.

«Шоколад»

Жюльет Бинош и Джонни Депп в фильме «Шоколад»
Жюльет Бинош и Джонни Депп в роли Виенн Роше и Ру в фильме «Шоколад»

Действительно вкусное, умиротворяющее и одновременно жизнеутверждающее кино с утонченной Жюльет Бинош и дебютирующем в пиратском обличии Джонни Деппом в главных ролях.

Повествует «Шоколад» о молодой женщине Виенн, странствующей по миру в компании маленькой дочери Анук и ее неуловимого друга Пантуфла. В каждом новом городе главные героини надеются обрести дом, попутно приобщая его враждебных жителей к прекрасному: любви, гедонизму и шоколадно-кофейной эстетике.

«Во всем виноват енот»

Брайан Крэнстон и Дженнифер Гарнер в фильме «Во всем виноват енот»
Брайан Крэнстон и Дженнифер Гарнер в роли Говарда и Дианы в фильме «Во всем виноват енот»

Экранизация реальной истории о кризисе одного престижного юриста, однажды решившего не возвращаться в дом, где его любят и ждут.

Вместо этого персонаж Брайана Крэнстона в драме «Во всем виноват енот» добровольно обрек себя на отшельничество. И стал наблюдать с чердака над гаражом за своей женой Дианой в лице актрисы Дженнифер Гарнер, соседом Дирком — Джейсон О’Мара и другими обитателями этой улицы. 

«Девчата»

Надежда Румянцева в фильме «Девчата»
Надежда Румянцева в роли Тоси Кислицыной в фильме «Девчата»

Старая и очень добрая советская классика о настоящей дружбе и любви, стройке и всевозможных способах приготовления картофеля. В кулинарные изыски зрителей посвятит задорная Тося Кислицына, которую сыграла Надежда Румянцева. Завоевывать сердце юной поварихи будет красавец-лесоруб Илья Ковригин, в которого перевоплотился Николай Рыбников.

Рвению и позитиву, с которыми главные герои фильма «Девчата» пробираются сквозь сибирские сугробы, с каким задором работают в студеный холод и также лихо радуются наступившей весне, остается только позавидовать. Вот уж точно, для кого природа не имеет плохой погоды.

«Шесть дней, семь ночей»

Дэвид Швиммер в фильме «Шесть дней, семь ночей»
Дэвид Швиммер в роли Фрэнка Мартина в фильме «Шесть дней, семь ночей»

Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как кто-то борется со стихией вместо тебя. Как раз всеми тремя моментами можно насладиться в исполнении изящной Энн Хеч и бравого Харрисона Форда. Звездную компанию им составил Дэвид Швиммер.

Приключенческая картина «Шесть дней, семь ночей» расскажет об экстренной посадке самолета в грозу на необитаемом острове. Пока возлюбленные отчаянно ищут своих робинзонов посреди островов Таити, двум малознакомым пассажирам: трудяге-пилоту Квину Харрису и его гламурной пассажирке Робин Монро, придется мириться и трудностями выживания, и с боевыми характерами друг друга.

«День сурка»

Билл Мюррей в фильме «День сурка»
Билл Мюррей в роли Фила Коннорса в фильме «День сурка»

Телеведущий и корреспондент Фил Коннорс ежегодно освещает весеннее появление сурка из норы в маленьком городке штата Пенсильвания. Однако эту поездку он запомнит надолго, буквально навсегда. Ведь теперь в его жизни существует лишь один день — судьбоносное 2 февраля.

Играет поссорившегося с календарем репортера в «Дне сурка» неповторимый Билл Мюррей. В роли привлекательного продюсера этого метеорологического шоу Риты Хансон — Энди МакДауэлл, а невозмутимым оператором стал Крис Эллиотт.

«Послезавтра»

Джейк Джилленхол и Эмми Россум в фильме «Послезавтра»
Джейк Джилленхол и Эмми Россум в роли Сэма Холла и Лоры Чепмэн в фильме «Послезавтра»

Плохая погода — то, что преследует персонажей  в исполнении актера Денниса Куэйда и его коллеги Джейка Джилленхола на протяжении всего фильма. Пока одна половина планеты погибает от скоропостижной засухи, другая — стирается с лица Земли водной стихией.

Виной всему — глобальная энергетическая катастрофа (или пресловутое глобальное потепление), прогнозированием которой давно занимается ученый-палеоклиматолог Джек Холл. Теперь в руках героя триллера «Послезавтра» не только жизнь собственного сына Сэма, замерзающего в Нью-Йорке, но и спасение всего человечества от нового Ледникового периода. 