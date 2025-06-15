На фоне крупных политических событий следственные органы работают над рядовыми, на первый взгляд, случаями. Капитан юстиции Сейфи Ганиев, которого в «Допросе» сыграл Александр Калягин, должен раскрыть убийство, произошедшее в Риге. Подозреваемый отрицает свою вину, а улики приводят следователя к убеждению, что за преступлением стоят высокопоставленные лица. Бороться с ними практически невозможно и смертельно опасно, но Ганиев хочет во что бы то ни стало докопаться до истины.