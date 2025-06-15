Самый известный нуарный сериал, снятый в СССР — «Место встречи изменить нельзя» (1979). Станислав Говорухин создал шедевр с закрученным сюжетом, уместной долей пафоса и непревзойденным кастом. Действие многосерийной картины с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным происходит в послевоенной Москве, где сотрудники милиции ведут борьбу с опасной преступной группировкой. Фильм отличают глубоко проработанные характеры персонажей, моральная неоднозначность, атмосфера опасности.
Рассмотрим еще 10 нуарных советский детективов — не таких известных, но тоже заслуживающих внимания.
1. «Дело Румянцева» (1955)
Фильм режиссера Иосифа Хейфица о молодом шофере Саше Румянцеве, которого играет Алексей Баталов. Сашу подставляют на работе, и он оказывается под следствием. Мрачную атмосферу в картине создают образы отрицательных персонажей, в числе которых зритель обнаруживает даже советских следователей.
Героя картины «Дело Румянцева» спасает честный и проницательный полковник милиции, однако отпущенный на свободу Саша решает довести дело до конца и наказать тех, кто его подставил.
2. «Дело "пестрых"» (1958)
Завязка сюжета этого детективного фильма режиссера Николая Досталя похожа на начало сериала «Место встречи изменить нельзя». В послевоенную Москву приезжает бывший разведчик Николай Коршунов. Он поступает работать в МУР и с юношеским рвением расследует свое первое дело. Совершив по неопытности несколько ошибок, герой «Дела "пестрых"» получает задание накрыть банду главаря по кличке Папаша, который оказывается связан со сбытом вещей из-за рубежа.
3. «Человек, который сомневается» (1963)
Детектив Леонида Аграновича и Владимира Семакова — одна из первых работ всенародно любимого актера Олега Даля. В картине «Человек, который сомневается» он сыграл подозреваемого в убийстве десятиклассницы Бориса Дуленко. Молодой человек отрицает свою вину, и прибывший из Москвы следователь находит массу нарушений в ведении следствия. Шаг за шагом он подходит к догадке, что кому-то было очень выгодно выставить Дуленко насильником и убийцей. Теперь предстоит найти настоящего преступника.
4. «Случай из следственной практики» (1968)
В основу сценария фильма «Случай из следственной практики» лег реальный случай из практики следователя московской прокуратуры Шпеера, друга режиссера Леонида Аграновича. История такова: Валентин Макарцев, который отбывает срок в колонии за воровство, неожиданно дает письменное признание в убийстве, которое совершил много лет назад.
Про это убийство никто не знает, тела не нашли, уголовное дело не заведено. Свидетели, которых вызывает прокурор, ничего вразумительного сказать не могут. Задача следствия — выяснить, совершено ли это преступление на самом деле.
5. «Опасный поворот» (1972)
Режиссер Владимир Басов снял неожиданный для советского кинематографа трехсерийный телефильм «Опасный поворот» по пьесе британца Джона Пристли. Это тягучее, полное обреченности и безысходности повествование о компании внешне процветающих людей. Они собираются вместе, пьют дорогие напитки, веселятся и изящно шутят. Но в процессе развития сюжета зритель понимает, что каждый из них связан с убитым братом хозяина квартиры, где происходит вечеринка.
6. «Допрос» (1979)
В 1969 году в Азербайджанской ССР произошла смена первого секретаря коммунистической партии. Об этом процессе в Советском Союзе говорили как о примере эффективной борьбы с коррупцией.
На фоне крупных политических событий следственные органы работают над рядовыми, на первый взгляд, случаями. Капитан юстиции Сейфи Ганиев, которого в «Допросе» сыграл Александр Калягин, должен раскрыть убийство, произошедшее в Риге. Подозреваемый отрицает свою вину, а улики приводят следователя к убеждению, что за преступлением стоят высокопоставленные лица. Бороться с ними практически невозможно и смертельно опасно, но Ганиев хочет во что бы то ни стало докопаться до истины.
7. «Тегеран-43» (1980)
Фильм совместного производства СССР, Франции и Швейцарии рассказывает о любви советского разведчика и француженки с российскими корнями. Действие картины «Тегеран-43» происходит в двух временных пластах — во время Второй мировой войны и в 1970-х. Главных героев играют Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова. Их судьбы сплетаются, когда возникает интерес к давнему преступлению, потому что неожиданно обнаруживается пленка со старой кинохроникой.
8. «Мой друг Иван Лапшин» (1982)
Советский писатель Юрий Герман создал повесть «Лапшин», а через полвека его сын, режиссер Алексей Герман снял по ней художественный фильм.
Герой картины «Мой друг Иван Лапшин» — следователь уголовного розыска в провинциальном Унчанске. Ему нужно раскрыть ряд убийств и накрыть местную банду. Зритель наблюдает за развитием детективного сюжета, а параллельно следит за любовными переживаниями Лапшина и бытом довоенных коммуналок. Мрачная атмосфера 30-х годов совсем не похожа на ту, которую мы видим во многих жизнеутверждающих фильмах о строителях коммунизма.
9. «Три гильзы от английского карабина» (1983)
Один из лидеров отечественного кинопроката — приключенческий фильм Владимира Довганя «Три гильзы от английского карабина» — по атмосфере, свету и кадру можно отнести к жанру нуар.
Закончилась Гражданская война, но советской власти еще предстоит искоренить немало вражеских банд. Одна из них убила сельскую учительницу на Украине. Молодому следователю предстоит раскрыть это преступление и вступить в противоборство с опасными и жестокими преступниками.
10. «Один и без оружия» (1984)
Два советских режиссера — Павел Фаттахутдинов и Владимир Хотиненко — экранизировали приключенческую повесть Николая Леонова «Агония». Сюжет тоже в чем-то похож на «Место встречи изменить нельзя», только действие происходит в 1920-е годы, а два следователя уголовного розыска, хотя и работают вместе, предпочитают разные методы борьбы с организованной преступностью.
Конец у фильма «Один и без оружия» напитан совершенно иной атмосферой, чем в знаменитом телесериале с Высоцким и Конкиным. Влияние нуара здесь ощущается в полной мере.