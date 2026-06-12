Марина Ладынина
Звезда «народных» музыкальных фильмов 1930-40-х годов Марина Ладынина была первой советской актрисой, участвовавшей в первом состоявшемся Каннском кинофестивале в 1946 году. Только закончилась Вторая мировая война, еще не началось противостояние СССР и США. На том фестивале советские кинематографисты получили сразу восемь призов — настоящий триумф, а фото Ладыниной в белом платье и элегантных перчатках, раздающей автографы, облетело все газеты.
Интересно, что самый первый фестиваль в Каннах должен был состояться в сентябре 1939 года, но началась война. Награды участникам той программы вручили только через 80 лет — в 2019 году. Ладынина была признана лучшей актрисой за фильм «Трактористы».
Татьяна Самойлова
Сыгравшая Веронику в драме «Летят журавли» Татьяна Самойлова покорила европейского зрителя и критиков в 1958 году. На Каннском фестивале эта картина получила главный приз. Хотя в СССР ее раскритиковали на самом высоком уровне — генсек Никита Хрущев вообще назвал Веронику девушкой «с пониженной социальной ответственностью».
Под очарованием Самойловой не устояли ни журналисты, ни великий Пабло Пикассо. Кстати, наряды для актрисы для поездки в Канны искали буквально по всей Москве, платья, туфли и аксессуары давали ее коллеги по цеху.
Клара Лучко
В 1955 году Клара Лучко произвела фурор в Каннах своим красным коктейльным платьем, которое журналисты тут же окрестили «красной бомбой». Про другое платье, которое Лучко надела на закрытие фестиваля, есть легенда. Для поездки в Канны артистка заказала наряд в знаменитом ателье на Кузнецком мосту. Но результат сильно разочаровал. Выручила народная артистка РСФСР Людмила Целиковская, одолжившая светлое платье на корсете. Как вспоминала Лучко, ей пришлось не дышать, чтобы влезть в него.
Все мучения оказались не зря, и в Каннах советская актриса блистала. В числе поклонников были Фернан Леже, Жан Габен, Пабло Пикассо.
Ирина Скобцева
Актриса Ирина Скобцева в роли Дездемоны покорила и сердце молодого Сергея Бондарчука, и Канны в 1956 году. Блондинка с зелеными глазами и точеной фигурой, на фото тех времен она запечатлена в очаровательном платье. Как вспоминала сама артистка, нижняя юбка платья была выполнена из вологодского кружева, поэтому платье казалось пышным и еще больше подчеркивало фигуру.
В итоге Ирине Скобцевой присудили звание «Мисс шарм» Каннского фестиваля. Его вручают журналисты по итогам 10 фестивальных дней.
Надежда Румянцева
«Чаплин в юбке» — так прозвали Надежду Румянцеву за роль Тоси в фильме «Девчата». В 1962 году актриса получила в приз за лучшую женскую роль на фестивале Мар-дель-Плата в Аргентине. Как она позднее вспоминала, во время показа, вся делегация волновалась, что заснеженные пейзажи, леса, общежития будут непонятны латиноамериканскому зрителю. Но публика смеялась от души.
Лариса Лужина
Сыгравшая главную роль в картине «На семи ветрах» второкурсница ВГИКа Лариса Лужина отправилась в Канны в 1962 году. На один из выходов она надела облегающее голубое платье — подарок вдовы французского художника Фернана Леже. Пресса восторженно писала, что наряд достоин самой Мэрилин Монро.
Но именно в этом платье Лужина угодила в скандал, чуть не стоивший ей карьеры: журналисты сфотографировали, как студентка танцует твист — запрещенный тогда в СССР танец. Фото увидела сама министр культуры Екатерина Фурцева и пришла в ярость. Спас Лужину именитый режиссер Сергей Герасимов. В итоге молодая артистка объездила и другие кинофестивали в Восточной Европе.
Людмила Савельева
Тонкая, звонкая, с чистым взглядом — идеальная Наташа Ростова в исполнении Людмилы Савельевой — в 1969 году получила одну из главных наград киномира — «Оскар». Тогда американская киноакадемия признала лучшим фильмом на иностранном языке «Войну и мир». Статуэтку актриса получала из рук голливудских див — Джейн Фонды и Натали Вуд.
Западные журналисты были покорены очарованием, грацией, естественной красотой и внутренним достоинством Савельевой. Ее русский танец во время вечеринки «Оскар» произвел фурор. Портреты актрисы в белом платье с золотой статуэткой печатали ведущие мировые издания. Особенно популярной она оказалась в Японии, где 1972-й год объявили годом Наташи Ростовой.