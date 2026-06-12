В 1955 году Клара Лучко произвела фурор в Каннах своим красным коктейльным платьем, которое журналисты тут же окрестили «красной бомбой». Про другое платье, которое Лучко надела на закрытие фестиваля, есть легенда. Для поездки в Канны артистка заказала наряд в знаменитом ателье на Кузнецком мосту. Но результат сильно разочаровал. Выручила народная артистка РСФСР Людмила Целиковская, одолжившая светлое платье на корсете. Как вспоминала Лучко, ей пришлось не дышать, чтобы влезть в него.