Советские режиссеры снимали свои картины в эпоху, когда еще не было интернета, высокоточного оружия и бионических протезов. Но они размышляли о будущем и воплощали его на экране так, как могли представить. Часто к предположениям о грядущем примешивались размышления о настоящем. В этой статье — 10 самых ярких, талантливых и запоминающихся советских кинофильмов в жанре научной фантастики.
1. «Аэлита» (1924)
Немая картина режиссера Якова Протазанова с Юлией Солнцевой в главной роли — вольное кинопрочтение одноименного романа Алексея Толстого.
Действие картины «Аэлита» разворачивается после Гражданской войны. Советский народ голодает. Двое инженеров улавливают таинственный сигнал из космоса. Там, на Марсе, наблюдают за землянами. Впрочем, у обитателей планеты тоже не все в порядке: рабочие угнетены, правящий класс алчен и жесток. Лишь номинальная королева Марса Аэлита интересуется жизнью инопланетных жителей и пытается во всем разобраться.
Композитор Валентин Кручинин написал для фильма музыку, которую исполняли в кинотеатрах во время показов. А марсианские декорации в духе конструктивизма создавали художники, в числе которых была, например, знаменитая Александра Экстер.
2. «Планета бурь» (1962)
Картина вышла на киностудии «Леннаучфильм», ее режиссер — Павел Клушанцев. Отличительная особенность — сложные комбинированные съемки, опережающие и советские, и зарубежные аналоги. В частности, часть работы проводилась под водой.
Сюжет фильма «Планета бурь» раскрывает перед зрителем историю экспедиции на Венеру трех кораблей и двух экипажей — американского и советского. Один из кораблей разбивается, один из космонавтов остается на орбите, чтобы осуществлять связь, а остальные отправляются на планету. Оказывается, ее населяют опасные доисторические существа, на дне моря скрыты удивительные рифы, а по косвенным признакам выясняется, что здесь могли обитать и человекообразные существа.
3. «Человек-амфибия» (1962)
Режиссеры Владимир Чеботарев и Геннадий Казанцев на студии «Ленфильм» экранизировали один из самых популярных романов Александра Беляева — «Человек-амфибия». Главные роли сыграли Владимир Коренев и Анастасия Вертинская — настоящие секс-символы советского кино.
Это история о человеке, который может жить на суше и в море, он дышит и жабрами и легкими. Зовут его Ихтиандр, и однажды он спасает от акулы девушку по имени Гуттиэре. С тех пор жизнь Ихтиандра меняется: он оказывается вовлечен в интриги и становится жертвой человеческой жестокости и алчности.
4. «Гиперболоид инженера Гарина» (1965)
Еще одна советская экранизация всенародно любимого фантаста Александра Беляева, на этот раз от режиссера Александра Гинцбурга.
«Гиперболоид инженера Гарина» — история о супероружии. Его создал русский инженер, положив в основу изобретения мощность теплового луча. Гиперболоид получился настолько разрушительным, что Гарин, ощущая свою власть, хочет стать правителем мира. Одновременно за небывалым оружием начинают охотиться спецслужбы разных государств.
5. «Солярис» (1972)
Один из самых известных и любимых в мире советских режиссеров — Андрей Тарковский. Он экранизировал роман Станислава Лема, но сделал это по-своему. Получился не сколько научно-фантастический, сколько философский фильм о вине, ответственности, покаянии и прощении.
На космической орбите планеты Солярис находятся ученые, и их коллегам на Земле внушает беспокойство их состояние. К ним направляется психолог Крис Кельвин. Он настроен критически, но постепенно убеждается, что обитатели станции не врут: к ним приходят странные гости, которые связаны с самыми постыдными воспоминаниями. Вскоре такой гость появляется и в комнате Криса.
6. «Молчание доктора Ивенса» (1974)
Режиссер Будимир Метальников снял научно-фантастический фильм об ученом, роль которого исполнил Сергей Бондарчук. Как и в других подобных советских картинах, в центре сюжета ленты «Молчание доктора Ивенса» оказывается не только жизнь иных планет, но и нравственная жизнь героев.
Доктор Ивенс оказывается в самолете, спасенном пришельцами от катастрофы. Всем пассажирам, кроме него, стирают память. Ивенс ведет долгие беседы с инопланетянами, убеждая их помочь ему в исследованиях. Но проходит время, и доктор понимает: не все знания полезны людям, а многие могут быть и вовсе разрушительны.
7. «Сталкер» (1979)
Еще один фильм режиссера Андрея Тарковского, входящий во многие списки лучшего мирового кино. Это философская притча об истинных и настоящих желаниях, вере и целях, к которым разными путями идут люди.
Герои картины — Сталкер (проводник), Профессор и Писатель идут в запретную Зону. Говорят, там есть комната, исполняющая самые сокровенные желания. В процессе путешествия герои не только избегают загадочных ловушек, но и пытаются разобраться в себе, в истинности своих намерений.
8. «Гостья из будущего» (1984)
Режиссер Павел Арсенов на киностудии имени Горького снял фильм, который на многие годы стал настоящим хитом среди советских детей. «Гостья из будущего» — это история о космических пиратах, профессорской дочке Алисе Селезневой и удивительном миелофоне.
Двое школьников преследуют необычную женщину в ярком платье: она кажется им очень подозрительной. Войдя следом за ней в заброшенный дом, они попадают в необычный зал с колоннами, а потом становятся свидетелями и участниками удивительных событий, путешествий во времени, опасностей и побед.
9. «Кин-дза-дза!» (1986)
Трагикомическая антиутопия, которую создал режиссер Георгий Данелия, разошлась на крылатые фразы. С одной стороны, «Кин-дза-дза!» — это научно-фантастический фильм, с другой — философская притча о человеческой жизни, власти, дружбе и правде.
Двое землян по глупости оказываются в далекой галактике Кин-дза-дза на планете Плюк. Ее жители умеют читать мысли, но при этом некогда могущественная цивилизация выродилась, вокруг царит безграмотность, жестокость, невежество, плюкане вынуждены подчиняться бессмысленным ритуалам. Постепенно разбираясь в перипетиях фильма, зритель понимает: многое из того, что есть на Плюке, к сожалению, имеет место быть и на Земле.
10. «Письма мертвого человека» (1986)
В своем полнометражном фильме «Письма мертвого человека» режиссер Константин Лопушанский рисует картину ядерной зимы — несчастливого итога Холодной войны. Эта пугающая драма, одним из сценаристов которой стал Борис Стругацкий, создана в год Чернобыльской катастрофы.
Главный герой картины, ученый Ларсен, которого сыграл Ролан Быков, вместе с другими спасшимися после ядерной катастрофы живет в подвале музея. Его жена умирает от болезни, вызванной радиацией, а люди вокру осмысливают произошедшее и пытаются жить дальше — каждый по-своему.