Это история о человеке, который может жить на суше и в море, он дышит и жабрами и легкими. Зовут его Ихтиандр, и однажды он спасает от акулы девушку по имени Гуттиэре. С тех пор жизнь Ихтиандра меняется: он оказывается вовлечен в интриги и становится жертвой человеческой жестокости и алчности.