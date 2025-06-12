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От «Софии» до «Грозного»: исторические сериалы, которые пробуждают гордость за Россию

В России — бум исторических сериалов. У них высокие рейтинги, что вполне объяснимо: ведь эти фильмы в занимательной форме рассказывают о прошлом нашей страны. Составили список тех, которые нельзя пропустить
Арина Ромина
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Екатерина»
Кадр из сериала «Екатерина»

История России — неиссякаемый источник вдохновения для кинематографистов. Более чем тысячелетний путь, пройденный нашей страной, наполнен драматическими поворотами, тяжелыми испытаниями, великими подвигами и большими победами. Богатейший материал, заслуживающий воплощения на экране. 

Как во всяком кинопроизведении, в исторических сериалах есть место художественному вымыслу. Но все же их создатели стараются рассказать о прошлом России занимательно и в то же время достоверно. Вспомним проекты, которые вызывают гордость за страну.

1. «София» (2016)

Кадр из сериала «София»
Кадр из сериала «София»

Действие происходит в XV веке — в эпоху Ивана III, который не столь известен, как его тезка-внук Иван Грозный. Но является не менее значимым правителем в нашей истории. Недаром Ивана III называют Великим: он объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы, отстаивал независимость Руси в противостоянии с ордынцами, при нем двуглавый орел стал символом государственной власти.

Центральная фигура повествования — вторая жена царя, византийская принцесса Зоя Палеолог, получившая в православии имя София. Этот династический брак был предложен Ивану III римским папой, который надеялся через Софию влиять на русского властителя и укрепить позиции католицизма на Руси.

Однако планам не суждено было осуществиться. Главная героиня сериала «София» оказывается самостоятельной личностью, демонстрируя приверженность мужу и интересам его страны. Сериал отличает аутентичность локаций. Съемки, шедшие на территории нескольких стран, переносят зрителя то в Рим, то в Великое княжество Литовское, то в Золотую Орду. Образы исторических персонажей воплотили Евгений Цыганов, Александр Балуев, Мария Андреева.

2. «Грозный» (2020)

Кадр из сериала «Грозный»
Кадр из сериала «Грозный»

Сериал повествует об одной из самых неоднозначных фигур российской истории — Иване IV Грозном. Кровавый тиран или искусный политик, одержимый фанатик или прозорливец, пекущийся о благе государства — о нем не первый век спорят как профессиональные исследователи, так и простые обыватели. Сериал не дает однозначных ответов на эти вопросы, но рисует объемную картину эпохи, пробуждая интерес к этой загадочной личности.

В многосерйной драме «Грозный» рассказывается о том, как в детстве герой терпел притеснения от бояр, о гибели его первой жены, о придворных интригах и военных походах. Интересно, что образ Ивана Грозного в разные периоды жизни воплотили два замечательных актера: Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в сериале заняты: Татьяна Лялина, Игорь Миркурбанов, Виктор Сухоруков, Владимир Стеклов.

3. «Годунов» (2018)

Кадр из сериала «Годунов»
Кадр из сериала «Годунов»

Смутному времени и одному из его главных лиц — Борису Годунову — посвящена эта костюмная драма. Прослеживается жизненный путь главного героя от службы в опричнине до восшествия на престол и правления. Борьба за власть, заговор чужеземцев, Лжедмитрий I (Евгений Ткачук) и Лжедмитрий II (Юрий Тарасов).

Для тех, кто привык судить о Годунове по драматургическому шедевру Александра Пушкина, многое в сериале покажется странным. Литературной основой проекта стал роман Константина Бадигина «Кораблекрушение у острова Надежды». Царь Борис, воплощенный блистательным Сергеем Безруковым, предстает не столько виртуозным интриганом, сколько государственно мыслящим человеком, любящим мужем. Его жен Марию и Ирину играют Светлана Ходченкова и Анна Михалкова.

4. «Рюриковичи. История первой династии» (2019)

Кадр из сериала «Рюриковичи. История первой династии»
Кадр из сериала «Рюриковичи. История первой династии»

Первая часть эпичного документально-игрового сериала, рассказывающего обо всех этапах российской государственности: от Древней Руси до падения Дома Романовых. «Рюриковичи» — подробный и занимательный рассказ о первой династии российских правителей.

Повествование максимально приближено к историческим источникам, голос за кадром поясняет научные термины, дает развернутые комментарии о политических, культурных особенностях той или иной эпохи.

5. «Романовы» (2013)

Кадр из сериала «Романовы»
Кадр из сериала «Романовы»

Вторая часть проекта, которая была снята раньше первой. Начинается повествование с восшествия на престол Михаила Романова в 1613 году, а заканчивается отречением от престола Николая Романова в 1917 году.

«Романовы» — это история династии, правившей Россией более трех веков. Документальные фрагменты органично сочетаются с игровыми сценами, снятыми в аутентичных локациях: усадьбах и дворцах, в которых происходили те или иные события.

6. «Собор» (2021)

Кадр из сериала «Собор»
Кадр из сериала «Собор»

Создатели сериала предприняли попытку «вырваться» из царских покоев и взглянуть на бурную петровскую эпоху глазами «маленького человека». Молодой Иван Старшов (Сергей Марин) — крепостной XVIII века — влюблен в дочь своего хозяина Марию (Светлана Иванова). Их брак невозможен. Но сердцу не прикажешь.

Волею обстоятельств Ивану приходится бежать от князя. Он поступает в Преображенский полк, знакомится с самим Петром I, становится свидетелем и участником грандиозных перемен, происходящих в стране. Иван верой и правдой служит царю и Отчеству, но не намерен отказываться от личного счастья. И хотя мелодраматическая составляющая в сериале «Собор» явно довлеет над исторической, он наверняка придется по вкусу любителям костюмных драм.

7. «Екатерина» (2014)

Кадр из сериала «Екатерина»
Кадр из сериала «Екатерина»

Какого русского царя больше всего любят отечественные кинематографисты? Конечно, Екатерину II. И понятно почему. За те сорок лет, что она правила Россией, произошло столько важнейших событий, да и сама Екатерина была личностью столь масштабной и любвеобильной, что… В общем, есть где творческой фантазии разгуляться.

Образ просвещенной императрицы в разных проектах воплощали красивейшие актрисы современности. Особого внимания заслуживает вышедший в 2014 году сериал «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли.

Бездетная государыня Елизавета Петровна вынуждена назначить своим наследником взбалмошного недалекого племянника Карла, крещенного в православии Петром, но понимает, что доверить ему престол нельзя. Императрица надеется, что будущая жена Петра родит здорового мальчика, из которого она воспитает достойного самодержца.

В качестве супруги Елизавета выбирает племяннику прусскую принцессу Софью Августу Фредерику. И вот уже юная Фике оказывает в огромной холодной стране, сталкивается с дворцовыми интригами и равнодушием мужа. Но она не смиряется с обстоятельствами, а начинает свою игру.

На волне успеха сериала было снято несколько продолжений: «Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы» и «Екатерина. Фавориты».