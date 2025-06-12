Сериал повествует об одной из самых неоднозначных фигур российской истории — Иване IV Грозном. Кровавый тиран или искусный политик, одержимый фанатик или прозорливец, пекущийся о благе государства — о нем не первый век спорят как профессиональные исследователи, так и простые обыватели. Сериал не дает однозначных ответов на эти вопросы, но рисует объемную картину эпохи, пробуждая интерес к этой загадочной личности.