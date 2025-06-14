Мэрилин Монро сменила несколько приемных семей и два года провела в сиротском приюте. Даже первое ее замужество в возрасте 16 лет было продиктовано перспективой вновь попасть в приют из-за переезда опекунов в другой штат. В 20 лет Монро начала актерскую карьеру, снявшись в криминальной драме «Опасные годы», после чего фильмы с ее участием стали выходить ежегодно. Став знаменитой, Монро определила мать в лучшую клинику, которую могла себе позволить, а своего биологического отца так и не увидела до конца жизни.