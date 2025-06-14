Жизнь в приемной семье — тяжелое испытание для ребенка, даже если небиологические родители окружают приемыша лаской и заботой. Но трудности, через которые приходится проходить таким детям, закаляют характер и позволяют в дальнейшем идти по жизни с уверенностью в собственных силах.
Доказательством тому множество артистов, выросших в приемных семьях и добившихся мировой славы. Кто-то из них вовсе не знал своих настоящих родителей, кто-то лучше бы не знал, а для кого-то приемная семья была лишь временным явлением. Но в результате получились актеры, которых сейчас знают зрители по всему миру.
Томми Дэвидсон
Американский актер и стендапер Томми Дэвидсон добился успеха выступая с комедийными номерами по клубам Вашингтона. В возрасте около 25 лет он отправился покорять Голливуд и осуществил задуманное. В своем первом полнометражном фильме «Только бизнес» он сразу сыграл главную роль почтового клерка, который ведет активную тусовочную жизнь, за счет чего обладает набором необходимых знакомств.
За первым успехом последовали роли в приключенческой комедии «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа» с Джимом Керри и в мелодраме «Зов плоти», где он вновь появился в качестве ведущего актера. Всего Томми Дэвидсон снялся более чем в двадцати фильмах. И это несмотря на то, что детство актера прошло в приемной семье.
Настоящая мать бросила его на свалке в Роллинг Форк, штат Миссисипи в возрасте 18 месяцев. Его подобрала и усыновила Барбара Дэвидсон, у которой уже было двое детей. Важно подчеркнуть, что эти события относятся к 60-м годам, когда в южных штатах США реакционные круги выступали против отмены сегрегации. Это времена второго расцвета Ку-клукс-клана, активно притеснявшего цветных граждан, и сочувствующих им. А женщина, приютившая чернокожего Томми, была белой.
Мэрилин Монро
Одна из самых узнаваемых актрис за всю историю мирового кинематографа Мэрилин Монро определилась со своей карьерой в возрасте пяти лет. Не последнюю роль в решении заняться актерской игрой сыграл тот факт, что большую часть детства она провела в приемных семьях.
Мать будущей звезды Голливуда Глэдис впервые пристроила дочку к приемным родителям, в годовалом возрасте, где Норма Мортенсон (настоящее имя Монро) прожила вплоть до семи лет. Затем был краткий период, когда они жили вместе, но в 1934 у Глэдис диагностировали шизофрению, и ее поместили в психиатрическую лечебницу.
Мэрилин Монро сменила несколько приемных семей и два года провела в сиротском приюте. Даже первое ее замужество в возрасте 16 лет было продиктовано перспективой вновь попасть в приют из-за переезда опекунов в другой штат. В 20 лет Монро начала актерскую карьеру, снявшись в криминальной драме «Опасные годы», после чего фильмы с ее участием стали выходить ежегодно. Став знаменитой, Монро определила мать в лучшую клинику, которую могла себе позволить, а своего биологического отца так и не увидела до конца жизни.
Эдди Мерфи
Американский комик Эдди Мерфи, получивший известность благодаря фильмам «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Доктор Дулиттл» и другим, имеет небольшой, но значимый опыт жизни в приемной семье.
Его родители развелись, когда Эдди было три года. Мальчик и его брат Чарли остались с отцом, но в 1969 году тот погиб. Эта трагедия сильно ударила по здоровью матери Мерфи Лиллиан, и братьям пришлось в течение года жить в приемной семье.
Впоследствии Лиллиан выздоровела, повторно вышла замуж и вернула опеку над детьми. Но этот год, проведенный без родителей оказал серьезное влияние на Эдди Мерфи. Впоследствии актер вспоминал, что этот опыт помог ему развить чувство юмора и понимание, что место шутке есть даже в самых сложных жизненных ситуациях.
Шер
Шерилин Саркисян или просто Шер — известная американская актриса и певица, в чьей копилке одновременно присутствуют «Оскар», «Эмми» и «Грэмми», вручаемые за выдающиеся работы в области кино, телевидения и музыки. Она сделала невероятную карьеру, превратившись в настоящую икону поп-музыки, Но потрясающая работоспособность и несгибаемая воля к победе, по всей видимости, сформировались еще в детские годы, которые не были легкими.
Отец Шерилин Джо Саркисян испытывал проблемы с азартными играми и запрещенными веществами. Он ушел из семьи, когда Шер не было года, поместив дочку в социальный приют. Ее матери Джорджии разрешалось видеть дочку только через окно и всего один раз в неделю.
Мать Шер меняла мужей как перчатки, при этом постоянно оставаясь в нищете. Когда будущей певице было два года, Джорджия серьезно заболела, и девочку отправили в приют. Продолжительная болезнь загнала мать Шер в долги, поэтому она отдала дочку на попечение родителей, а сама снимала место под раскладушку в гараже неподалеку от работы.
Джон Леннон
Легендарный музыкант, композитор, поэт, художник и даже немного актер Джон Леннон большую часть детства провел в отрыве от родителей. Правда, этот разрыв не был таким болезненным, как у других артистов, потому что Леннона воспитывала его родная тетка Мими.
Будущий участник ливерпульской четверки родился в семье моряка дальнего плавания, который заботу о сыне свел к регулярной отправке домой денежных чеков. Его мать Джулия вскоре нашла себе другого мужчину, и, когда муж вернулся, отказалась восстанавливать семью. Тогда ее старшая сестра Мими обратилась в социальные службы и, мотивируя свое намерение тяжелым материальным положением Джулии, добилась опеки над племянником.
При этом Леннон регулярно навещал мать, которая прививала ему любовь к рок-н-роллу. Но с отцом, который чуть не увез мальчика в Новую Зеландию, Джон не разговаривал еще двадцать лет, пока не стал мировой знаменитостью.