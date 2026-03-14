Некоторые фильмы, провалившиеся в прокате или раскритикованные критиками, со временем становятся настоящей классикой. Но бывают и более парадоксальные случаи: картины, добившиеся коммерческого успеха и признания зрителей, так и не получают главную награду киноиндустрии — «Оскар» за лучший фильм.
Порой победитель в этой номинации оказывается менее ярким, чем его более популярные соперники. Иногда решение Киноакадемии выглядит оправданным в моменте, но с годами его значимость меркнет. Это вовсе не означает, что победившие фильмы плохи — однако на фоне других номинантов их триумф нередко вызывает недоумение. И многие зрители, оглядываясь назад, задаются вопросом: о чем тогда думала Академия?
«Криминальное чтиво» проиграл фильму «Форрест Гамп»
Квентин Тарантино стал культовым режиссером после премьеры «Криминального чтива». Этот фильм стал эталоном криминальной драмы с фрагментарным повествованием, вдохновленным сюжетами старых бульварных журналов. В центре истории — киллеры Джулс Уиннфилд и Винсент Вега, коррумпированный боксер Бутч Кулидж и другие герои, чьи судьбы переплетаются в мире насилия, любви и предательства.
«Форрест Гамп», трогательная история простодушного человека, оказавшегося в водовороте событий XX века, был более «безопасным» выбором для Академии. Но нельзя забывать, что к тому моменту «Криминальное чтиво» уже получило «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и навсегда изменило американский кинематограф.
«Красавица и чудовище» проиграл фильму «Молчание ягнят»
Анимационный фильм «Красавица и чудовище» стал первым в истории, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший фильм». История Белль и Чудовища, рассказанная с помощью талантливой анимации, прекрасной музыки и через глубокие эмоциональные акценты, навсегда вошла в историю мирового кинематографа.
Победа на «Золотом глобусе» предвещала триумф и на «Оскаре». Но Академия выбрала жестокий триллер «Молчание ягнят» — безусловно, выдающееся кино. Однако проигрыш «Красавицы и чудовища» стал тревожным сигналом. Долгое время Академия пренебрежительно относилась к анимации, считая ее исключительно детским развлечением. Кто знает, какой была бы история кино, если бы сказка одержала победу?
«Волшебник страны Оз» проиграл фильму «Унесенные ветром»
Маленькая девочка Дороти и ее пес оказываются в волшебной стране Оз после торнадо. Вместе с Пугалом, Железным Дровосеком и Трусливым Львом она отправляется к Волшебнику, надеясь вернуться домой. По дороге им предстоит столкнуться с говорящими деревьями, летающими обезьянами и злой Ведьмой Запада. Многие считают, что «Волшебник страны Оз» не имел успеха в свое время. На самом деле он был довольно популярен, но в тот же год вышел другой блокбастер — «Унесенные ветром».
Со временем идеализированное представление о Гражданской войне в «Унесенных ветром» стало менее актуальным, в то время как «Волшебник страны Оз» до сих пор остается культурным символом кинематографа.
«Инопланетянин» проиграл фильму «Ганди»
Это один из самых трогательных фильмов Стивена Спилберга. Десятилетний мальчик Эллиот находит инопланетное существо, застрявшее на Земле, и решает помочь ему вернуться домой. Вместе с братом и сестрой он прячет его от правительства и строит с ним настоящую дружбу. «Инопланетянин» стал самым кассовым фильмом своего времени и завоевал любовь зрителей по всему миру. Но статуэтка досталась биографической драме «Ганди».
Позже режиссер Ричард Аттенборо не раз признавал, что, по его мнению, Спилберг и его фильм были более достойны победы. И все же «Инопланетянин» взял несколько «Оскаров» — за лучшие визуальные эффекты, лучший звук, лучший монтаж звука и лучший оригинальный саундтрек.
«Сансет бульвар» проиграл фильму «Все о Еве»
Нуарный фильм «Сансет Бульвар» Билли Уайлдера показывает обратную сторону славы. Бывшая звезда немого кино Норма Десмонд живет в иллюзиях и мечтает о возвращении. Ее связь с молодым сценаристом превращается в мрачную одержимость, обнажая ужасы закулисья Голливуда.
«Сансет Бульвар» смело критиковал разрушительные механизмы киноиндустрии. Но Академия предпочла фильм с похожей темой — «Все о Еве». В нем стареющая актриса выступает скорее как жертва, нежели как разрушитель.
«Апокалипсис сегодня» проиграл фильму «Крамер против Крамера»
Капитан Уиллард отправляется в джунгли, чтобы устранить полковника Курца, сошедшего с ума. Чем ближе он подбирается, тем больше сомневается, кто из них настоящий монстр. «Апокалипсис сегодня» — фильм, сделанный на грани человеческих возможностей. Его визуальный язык, философия и масштаб делают его мощнейшим высказыванием о войне.
«Крамер против Крамера» — тонкий, личный фильм о разводе и воспитании, но «Апокалипсис» по сей день остается величайшим фильмом о войне.
«Славные парни» проиграл фильму «Танцующий с волками»
Главный герой картины «Славные парни», Генри Хилл, любит гангстерскую жизнь. Он работает с Джимми и Томми, поднимается в криминальном мире. Но в итоге его жизнь рушится. Этот фильм Мартина Скорсезе стал эталон жанра криминального кино, в котором сочетаются реализм, юмор, азарт и горечь.
Приключенческий вестерн с Кевином Костнером в главной роли «Танцующий с волками» получил семь «Оскаров», включая награду за лучший фильм. Однако именно «Славные парни» задали новую планку гангстерскому кино. Этот фильм любят и сегодня, а победившая картина Кевина Костнера сегодня — скорее приятное воспоминание из прошлого.