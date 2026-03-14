Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Их любят зрители, но не Академия: 7 культовых фильмов без «Оскара»

Иногда решения Киноакадемии вызывают недоумение у зрителей и критиков. Некоторые фильмы со временем становятся настоящими легендами, но «Оскара» у них нет
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Джон Траволта и Сэмюэл Эл Джексон в фильме «Криминальное чтиво»

Некоторые фильмы, провалившиеся в прокате или раскритикованные критиками, со временем становятся настоящей классикой. Но бывают и более парадоксальные случаи: картины, добившиеся коммерческого успеха и признания зрителей, так и не получают главную награду киноиндустрии — «Оскар» за лучший фильм.

Порой победитель в этой номинации оказывается менее ярким, чем его более популярные соперники. Иногда решение Киноакадемии выглядит оправданным в моменте, но с годами его значимость меркнет. Это вовсе не означает, что победившие фильмы плохи — однако на фоне других номинантов их триумф нередко вызывает недоумение. И многие зрители, оглядываясь назад, задаются вопросом: о чем тогда думала Академия?

«Криминальное чтиво» проиграл фильму «Форрест Гамп»

Сэмюэл Эл Джексон в роли Джулса Уиннфила в фильме «Криминальное чтиво»

Квентин Тарантино стал культовым режиссером после премьеры «Криминального чтива». Этот фильм стал эталоном криминальной драмы с фрагментарным повествованием, вдохновленным сюжетами старых бульварных журналов. В центре истории — киллеры Джулс Уиннфилд и Винсент Вега, коррумпированный боксер Бутч Кулидж и другие герои, чьи судьбы переплетаются в мире насилия, любви и предательства.

«Форрест Гамп», трогательная история простодушного человека, оказавшегося в водовороте событий XX века, был более «безопасным» выбором для Академии. Но нельзя забывать, что к тому моменту «Криминальное чтиво» уже получило «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и навсегда изменило американский кинематограф.

«Красавица и чудовище» проиграл фильму «Молчание ягнят»

Кадр из анимационного фильма «Красавица и чудовище»

Анимационный фильм «Красавица и чудовище» стал первым в истории, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший фильм». История Белль и Чудовища, рассказанная с помощью талантливой анимации, прекрасной музыки и через глубокие эмоциональные акценты, навсегда вошла в историю мирового кинематографа.

Победа на «Золотом глобусе» предвещала триумф и на «Оскаре». Но Академия выбрала жестокий триллер «Молчание ягнят» — безусловно, выдающееся кино. Однако проигрыш «Красавицы и чудовища» стал тревожным сигналом. Долгое время Академия пренебрежительно относилась к анимации, считая ее исключительно детским развлечением. Кто знает, какой была бы история кино, если бы сказка одержала победу?

«Волшебник страны Оз» проиграл фильму «Унесенные ветром»

Джуди Гарлэнд в роли Дороти в фильме «Волшебник страны Оз»

Маленькая девочка Дороти и ее пес оказываются в волшебной стране Оз после торнадо. Вместе с Пугалом, Железным Дровосеком и Трусливым Львом она отправляется к Волшебнику, надеясь вернуться домой. По дороге им предстоит столкнуться с говорящими деревьями, летающими обезьянами и злой Ведьмой Запада. Многие считают, что «Волшебник страны Оз» не имел успеха в свое время. На самом деле он был довольно популярен, но в тот же год вышел другой блокбастер — «Унесенные ветром». 

Со временем идеализированное представление о Гражданской войне в «Унесенных ветром» стало менее актуальным, в то время как «Волшебник страны Оз» до сих пор остается культурным символом кинематографа.

«Инопланетянин» проиграл фильму «Ганди»

Генри Томас в роли Эллиота Тейлора в фильме «Инопланетянин»

Это один из самых трогательных фильмов Стивена Спилберга. Десятилетний мальчик Эллиот находит инопланетное существо, застрявшее на Земле, и решает помочь ему вернуться домой. Вместе с братом и сестрой он прячет его от правительства и строит с ним настоящую дружбу. «Инопланетянин» стал самым кассовым фильмом своего времени и завоевал любовь зрителей по всему миру. Но статуэтка досталась биографической драме «Ганди». 

Позже режиссер Ричард Аттенборо не раз признавал, что, по его мнению, Спилберг и его фильм были более достойны победы. И все же «Инопланетянин» взял несколько «Оскаров» — за лучшие визуальные эффекты, лучший звук, лучший монтаж звука и лучший оригинальный саундтрек.

«Сансет бульвар» проиграл фильму «Все о Еве»

Уильям Холден и Глория Свенсон в роли Джо Гиллиса и Нормы Десмонд в фильме «Сансет Бульвар»

Нуарный фильм «Сансет Бульвар» Билли Уайлдера показывает обратную сторону славы. Бывшая звезда немого кино Норма Десмонд живет в иллюзиях и мечтает о возвращении. Ее связь с молодым сценаристом превращается в мрачную одержимость, обнажая ужасы закулисья Голливуда.

«Сансет Бульвар» смело критиковал разрушительные механизмы киноиндустрии. Но Академия предпочла фильм с похожей темой — «Все о Еве». В нем стареющая актриса выступает скорее как жертва, нежели как разрушитель.

«Апокалипсис сегодня» проиграл фильму «Крамер против Крамера»

Марлон Брандо в роли Уолтера Курца в фильме «Апокалипсис сегодня»

Капитан Уиллард отправляется в джунгли, чтобы устранить полковника Курца, сошедшего с ума. Чем ближе он подбирается, тем больше сомневается, кто из них настоящий монстр. «Апокалипсис сегодня» — фильм, сделанный на грани человеческих возможностей. Его визуальный язык, философия и масштаб делают его мощнейшим высказыванием о войне. 

«Крамер против Крамера» — тонкий, личный фильм о разводе и воспитании, но «Апокалипсис» по сей день остается величайшим фильмом о войне.

«Славные парни» проиграл фильму «Танцующий с волками»

Джо Пеши в роли Томми ДеВито в фильме «Славные парни»

Главный герой картины «Славные парни», Генри Хилл, любит гангстерскую жизнь. Он работает с Джимми и Томми, поднимается в криминальном мире. Но в итоге его жизнь рушится. Этот фильм Мартина Скорсезе стал эталон жанра криминального кино, в котором сочетаются реализм, юмор, азарт и горечь.

Приключенческий вестерн с Кевином Костнером в главной роли «Танцующий с волками» получил семь «Оскаров», включая награду за лучший фильм. Однако именно «Славные парни» задали новую планку гангстерскому кино. Этот фильм любят и сегодня, а победившая картина Кевина Костнера сегодня — скорее приятное воспоминание из прошлого.