«Артек. Сквозь столетия» рассказывает о приключениях мальчика-подростка Мити, который отдыхает в лагере на южном берегу Крыма. Неожиданным образом он оказывается в 1925 году, когда «Артек» только открыл свои двери для детей. Но на этом путешествие во времени для Мити не заканчивается: он переносится в XIX век, в 1812 год, где знакомится со своим предком-героем. Появление гостя из XXI века не проходит бесследно для прошлого, что грозит серьезными проблемами в настоящем.