В Москве состоялась премьера семейного приключенческого фильма «Артек. Сквозь столетия», сиквела ленты «Артек. Большое путешествие». Вторая часть франшизы посвящена столетию знаменитого детского лагеря.
Со сцены картину презентовали режиссеры Армен Ананикян и Карен Захаров, актеры Михаил Галустян, Виталий Гогунский, Юлия Такшина, Илья Носков, Ольга Красько и другие члены съемочной группы.
Юлия Такшина, исполнившая роль графини XIX века, призналась: «В этом фильме мне доверили говорить по-французски. Я надеюсь, вы оцените мои труды. Они были и правда тяжкие. Один съемочный день. Спасибо! С премьерой».
Гостями премьеры стали Кирилл Зайцев с супругой, Ирина Безрукова, Катя Лель, Ольга Кабо с сыном, Иван Жвакин, Гела Месхи с дочерью Беллой и другие.
«Артек. Сквозь столетия» рассказывает о приключениях мальчика-подростка Мити, который отдыхает в лагере на южном берегу Крыма. Неожиданным образом он оказывается в 1925 году, когда «Артек» только открыл свои двери для детей. Но на этом путешествие во времени для Мити не заканчивается: он переносится в XIX век, в 1812 год, где знакомится со своим предком-героем. Появление гостя из XXI века не проходит бесследно для прошлого, что грозит серьезными проблемами в настоящем.
Картина выходит в широкий прокат 12 июня.