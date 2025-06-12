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Галустян, Гогунский, Такшина: звезды на премьере фильма про Артек

Как прошла презентация фильма «Артек. Сквозь столетия», смотрите в репортаже Кино Mail

В Москве состоялась премьера семейного приключенческого фильма «Артек. Сквозь столетия», сиквела ленты «Артек. Большое путешествие». Вторая часть франшизы посвящена столетию знаменитого детского лагеря.

Со сцены картину презентовали режиссеры Армен Ананикян и Карен Захаров, актеры Михаил Галустян, Виталий Гогунский, Юлия Такшина, Илья Носков, Ольга Красько и другие члены съемочной группы.

Юлия Такшина на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Юлия Такшина на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Михаил Галустян с дочерью Элиной, фото: пресс-служба
Михаил Галустян с дочерью Элиной, фото: пресс-служба
Виталий Гогунский на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Виталий Гогунский на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Ольга Красько, фото: пресс-служба
Ольга Красько, фото: пресс-служба

Юлия Такшина, исполнившая роль графини XIX века, призналась: «В этом фильме мне доверили говорить по-французски. Я надеюсь, вы оцените мои труды. Они были и правда тяжкие. Один съемочный день. Спасибо! С премьерой».

Гостями премьеры стали Кирилл Зайцев с супругой, Ирина Безрукова, Катя Лель, Ольга Кабо с сыном, Иван Жвакин, Гела Месхи с дочерью Беллой и другие.

Кирилл Зайцев с супругой, фото: пресс-служба
Кирилл Зайцев с супругой, фото: пресс-служба
Ирина Безрукова на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Ирина Безрукова на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Катя Лель на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Катя Лель на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Гела Месхи с дочерью Беллой (справа) на премьере фильма «Артек. Сквозь время», фото: пресс-служба
Гела Месхи с дочерью Беллой (справа) на премьере фильма «Артек. Сквозь время», фото: пресс-служба
Ольга Кабо на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Ольга Кабо на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Иван Жвакин со спутницей, фото: пресс-служба
Иван Жвакин со спутницей, фото: пресс-служба

«Артек. Сквозь столетия» рассказывает о приключениях мальчика-подростка Мити, который отдыхает в лагере на южном берегу Крыма. Неожиданным образом он оказывается в 1925 году, когда «Артек» только открыл свои двери для детей. Но на этом путешествие во времени для Мити не заканчивается: он переносится в XIX век, в 1812 год, где знакомится со своим предком-героем. Появление гостя из XXI века не проходит бесследно для прошлого, что грозит серьезными проблемами в настоящем.

Картина выходит в широкий прокат 12 июня.